Kansanedustajat Antikainen ja Mäkelä: EU:n hätärahoituspaketti on Suomen edun vastainen ja tulee tyrmätä

” Tällä paketilla ei korjata koronakriisin vaikutuksia, vaan annetaan Etelä-Euroopan maille mahdollisuus jatkaa holtitonta taloudenpitoaan.”

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin tänään julkaisema uusi ehdotus elpymisrahoituspaketista sisältää edelleen 500 miljardin euron vastikkeettomat tuet.

– Sekä tukipaketin koko, muoto että perustelut ovat pielessä. Tällä paketilla ei korjata koronakriisin vaikutuksia, vaan annetaan Etelä-Euroopan maille mahdollisuus jatkaa holtitonta taloudenpitoaan. Lystin maksavat ne jäsenmaat, jotka ovat hoitaneet asiansa kunnolla. Suomen ei pidä suostua tähän. Iso kysymys on, miksi Marinin hallitus ei ole asemoinut Suomea Ruotsin, Hollannin, Tanskan ja Itävallan linjalle, vaikka nämä maat ajavat linjaa, joka olisi Suomenkin kannalta edullisin, perussuomalaisten kansanedustajat Sanna Antikainen ja Jani Mäkelä moittivat.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Michel perustelee pakettia sisämarkkinoiden vahvistamisella ja eriarvoisuuden torjumisella.

– Jo näiden perustelujen valossa on selvää, ettei kyseessä ole koronatukipaketti, vaan euroalueen hätärahoituspaketti. Hätä on tässä tapauksessa seurausta siitä, että eteläiset jäsenmaat eivät vuodesta toiseen ole noudattaneet euroalueen budjettikurivaatimuksia. Italialla on valtava valtionvelka, koska se ei halua verottaa kansalaisiaan tai karsia muun muassa järjettömän kokoista puolustusbudjettiaan. Kreikka puolestaan huijasi itsensä euroalueen jäseneksi luovalla kirjanpidolla. Nyt nämä maat pitävät muuta euroaluetta panttivankinaan ja kiristävät muut maksamaan menojaan, koska muuten euroalue voisi kaatua. Tämä kiristys tulee jatkumaan vuodesta toiseen, niin pitkään, kun suostumme siihen. Nyt on sanottava ei, Antikainen ja Mäkelä vaativat.

Hätärahoituspaketti ei tule ratkaisemaan perusteiksi esitettyjä ongelmia vaan ainoastaan toimimaan tekohengityksenä.

– Michel perusteli tukien jakamista vertailulla bruttokansantuotteesta ja työttömyydestä. Etelä-Euroopan maissa harmaa talous on mittava ongelma ja muun muassa Italiassa mafia pyörittää pienen EU-maan budjetin kokoista liikevaihtoa. Erityisesti Etelä-Eurooppaa jo vuosia koetellut työttömyys on euroalueen rakenteellinen ongelma ja johtuu siitä, että euro on väärä valuutta eteläisille jäsenmaille. Taloudet ovat yksinkertaisesti liian erilaisia voidakseen toimia saman valuutta-alueen jäsenenä. Euroalue pitäisi jakaa kahtia tai purkaa kokonaan, jotta nämä ongelmat voitaisiin oikeasti ratkaista. Jos näin ei tapahdu, oikea ratkaisu Suomelle olisi erota euroalueesta. Yhteisvastuullisen velan maksumiehiksi ryhtyminen on huonoin mahdollinen ratkaisu, Antikainen ja Mäkelä kiteyttävät.