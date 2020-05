Kansanedustajat Purra, Halla-aho, Peltokangas: Hallitus haluaa jakaa työlupia jopa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille

Kokoomus esitti hallintovaliokunnassa turvapaikanhakijoille paljon laajempaa työskentelyoikeutta kuin hallituksen esityksessä oli. Edes hallitus ei kannattanut kokoomuksen esitystä.

Perussuomalaiset jätti tänään hallintovaliokunnassa vastalauseen hallituksen aikeille poistaa turvapaikanhakijoiden työkarenssi. Työnteko-oikeuden kestoa laajennettaisiin lisäksi siten, että oikeus työskennellä jatkuisi maastapoistamispäätöksestä huolimatta niin kauan kuin ulkomaalaiselle annetaan vastaanottopalveluja.

Muutokset rajattaisiin koskemaan työntekoa maa-, metsä-, puutarha- ja kalatalouden tehtävissä. Kokoomus esitti, että turvapaikanhakijoiden työskentelyoikeus koskisi vielä paljon laajempaa sektoria kuin mitä hallitus esittää. Edes vihervasemmistolainen hallitus ei kannattanut kokoomuksen esitystä.

Nykyisellään turvapaikanhakijan on pitänyt olla maassa kolme tai kuusi kuukautta ennen kuin työlupaa on saanut. Karenssin pituus riippuu siitä, onko hakijalla henkilöllisyystodistusta. Karenssilla on haluttu suojella työmarkkinoita väärinkäytöksiltä.

– En voi välttyä ihmettelemästä, miten vaikeaa on suomalaisten ja maassa jo vakiintuneesti olevien ihmisten töihin kannustaminen ja siihen liittyvä lainsäädäntö verrattuna siihen, mikä koskee turvapaikanhakijoita tai kausityöntekijöitä. Tämä on jo toinen ulkomaalaislain muutos korona-aikaan eikä tästäkään ole mitään konkreettista hyötyä. Haittaa siitä kyllä on, myös väliaikaisena mutta erityisesti, mikäli sitä halutaan myöhemmin jatkaa, hallintovaliokunnan puheenjohtaja Riikka Purra (ps.) ihmettelee.

Perussuomalaiset huomauttaa, että nykyään lyhyen karenssinkin jälkeen turvapaikanhakijoiden työllisyysaste on hyvin alhainen. Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastoista voidaan todeta, että ainoastaan 20 pakolaismaataustaisella (Afganistan, Somalia, Irak) henkilöllä oli nimenomaan maa- tai metsätaloustyö mainitun vuoden lopussa. Tämä on vain noin 0,07 prosenttia kaikista Tilastokeskuksen rekistereissä olleista 18–64-vuotiaista pakolaismaataustaisista henkilöistä.

– Lakimuutoksella ei saada lisää työvoimaa pelloille, mutta sillä lisätään väärinkäytöksiä ja turvapaikkajärjestelmän hyväksikäyttöä. Kyseessä on vihreiden projekti, jolla halutaan edistää turvapaikkaturistien jäämistä maahan. Keskustaa ja demareita viedään kuin mätää kukkoa, perussuomalaisten puheenjohtaja, hallintovaliokunnan jäsen Jussi Halla-aho toteaa.

Samoilla linjoilla on perussuomalaisten Mauri Peltokangas.

– Tilastot kertovat karun totuuden siitä, etteivät edes työluvan omaavat turvapaikanhakijat juurikaan työllisty. On ajan hukkaa muuttaa lakia muutaman henkilön takia. Tällainen väliaikainen laki on irvokasta poliittista ideologiaa. Vihervasemmisto vie, demarit ja keskusta vikisee, Peltokangas tuhahtaa.

Perussuomalaisten mukaan karenssin poistamisen seurauksena ei sillä ole enää mitään käytännön merkitystä, onko henkilö todellisuudessa turvapaikan tarpeessa vai ei. Siirtymällä työmarkkinoille alun perin turvapaikanhakijana saapunut henkilö voi hakea itselleen työntekijän oleskelulupaa ja siten joka tapauksessa jäädä maahan kielteisestä turvapaikkapäätöksestä huolimatta.

– Maatiloille töihin menevät turvapaikanhakijat saavat palkan päälle ilmaisen asumisen, ilmaisen terveydenhuollon, ilmaisen ruoan ja valtavan koneiston, joka pitää kädestä ja auttaa eteenpäin. Suomalainen työntekijä kun ottaa matalapalkkaisen osa-aikatyön vastaan, hän saattaa jäädä miinukselle, Purra huomauttaa.