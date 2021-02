Kansanedustajat Rantanen ja Ronkainen ensihoitajiin kohdistuvasta väkivallasta: ”Pitääkö pahin tapahtua, ennen kuin ilmiöön herätään?”

Suomen Kuntaliitto tiedotti tällä viikolla, kuinka uhka- ja väkivaltatilanteet ovat edelleen kasvussa ensihoidossa. Fyysisen väkivallan tapauksia kirjattiin jopa 130 prosenttia edellistä vuotta enemmän.

Perussuomalaiset kansanedustajat Mari Rantanen ja Jari Ronkainen tekivät jo vuonna 2019 lakialoitteen, jossa esitetään ensihoitajien rinnastuvan virkamiehiin ja tällä tavoin ankaroittaisi myös rangaistuksia.

– Pelastuslaitokset ovat huolissaan, sillä väkivalta tai sen uhka ensihoitajia kohtaan on entistä enemmän kasvava ilmiö. Olemme peräänkuuluttaneet toimenpiteitä hallitukselta useaan otteeseen, mutta vetoomuksemme ovat kaikuneet kuuroille korville, Mari Rantanen kertoo.

Kansanedustajakaksikon mukaan lakimuutos ja kovemmat tuomiot ensihoitajiin kajoamisesta auttaisivat osaltaan ennaltaehkäisemään väkivaltatilanteita.

– Kun kansalaiset tiedostaa, että ensihoitajan pahoinpitelystä saa ankaramman rangaistuksen kuin nyt, niin kyllä se selkeä viesti yhteiskunnalta on ja voisi toimia ennaltaehkäisevänä toimena. Valitettavasti trendi on menossa siihen suuntaan, että ensihoitajan univormu ei suojaa vaan on pikemminkin punainen vaate väkivallan tekoon, Jari Ronkainen sanoo.

Lakimuutoksen lisäksi Rantanen ja Ronkainen ovat esittäneet, että ministeriöt käynnistäisivät ensihoidon ja pelastusalan kanssa yhteistyössä työturvallisuuden parantamiseen tähtäävän kansallisen hankkeen.

– Väkivaltaan ja sen uhkaan pitää puuttua nyt ennen kuin se pahenee entisestään. On kestämätöntä, että jotain todella pahaa pitää sattua, ennen kuin muut päättäjät heräävät tilanteeseen, kansanedustajakaksikko pelkää.