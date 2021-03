Kansanedustajat Rantanen ja Ronkainen vieraskielisten koronarokottamisesta: ”Härskiä esittää ohituskaistaa maahanmuuttajille”

Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä (KRAR) kokoontui eilen pohtimaan koronarokotusjärjestystä.

Ryhmän sihteeri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynek kuvasi tapaamisen sisältöä ”hienosäädöksi”. Perussuomalaiset kansanedustajat Mari Rantanen ja Jari Ronkainen epäilevät, että THL valmistelee vieraskielisten rokottamista ennen muuta väestöä.

– Otin viimeksi eilen kantaa asiaan puolustusvoimien osalta, mutta koronalle alttiita aloja on terveydenhuollon jälkeen muitakin, esimerkiksi varhaiskasvatus, opetus, poliisi, pelastusala, sosiaalityö ja kauppojen työntekijät. On kestämätöntä, että maahanmuuttajat ohittaisivat rokotusjärjestyksessä nämä yhteiskunnalle keskeiset ammattihenkilöt, Ronkainen perustelee.

Helsingin Sanomissa kuvattiin maahanmuuttajien ajatuksia koronasta Puhoksen ostoskeskuksessa Helsingin Itäkeskuksessa. Vastaajien puheenvuoroista käy ilmi, että rajoituksia ei noudateta ja esimerkiksi paikallinen moskeija on täynnä poikkeusoloista huolimatta.

– Vieraskielisten osuus uusista tartunnoista pääkaupunkiseudulla on jopa puolet. THL:n tutkimuksen mukaan vieraskieliset ovat omastakin mielestä saaneet riittävästi tietoa koronasta ja kuinka siltä suojaudutaan. Nyt on aika korostaa maahanmuuttajien omaa vastuuta asiassa eikä härskisti valmistella ohituskaistaa rokotuksiin, Rantanen sanoo.

KRAR:in puheenjohtaja Ville Peltola on aiemmin esittänyt, että rokotusjärjestys saattaa vielä muuttua ja rokotteita suunnataan maahanmuuttajille. Samansuuntaisia ajatuksia on esittänyt Husin toimitusjohtaja Juha Tuominen. Lisäksi THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta on väläyttänyt rokotebusseja maahanmuuttajille. Ajatus rokotebusseista tuli esiin myös THL:n Mika Salmisen puheenvuorossa tämänpäiväisessä THL:n ja STM:n yhteisessä koronainfossa.

– Huonosti liikkuvia vanhuksia viedään rokotuksille terveyskeskuksiin, joita on yhä harvemmassa vuosi vuodelta. Kuitenkin maahanmuuttajille halutaan rokotebussit kotiovelle. Viranomaisten prioriteetteja ei voi muuta kuin ihmetellä, kansanedustajakaksikko hämmästelee.