Kansanedustajat ulosottomiesten tulospalkkauksesta: ”Oikeustajun vastaista, että valtion virkamiehet nostavat provisioita ihmisten hädästä”

Perussuomalaiset kansanedustajat Elomaa ja Peltokangas eivät hyväksy ulosottomiesten tulospalkkausta.

Kansanedustajat Ritva ”Kike” Elomaa ja Mauri Peltokangas ovat laatineet kirjallisen kysymyksen, jossa he kysyvät hallituksen suhtautumista ulosottomiesten tulospalkkaukseen ja palkkiojärjestelmän mahdollisesta uudistamisesta.

Nykyään ulosottomiesten palkasta noin kolmannes muodostuu perimis- eli tulospalkkioista. Kansanedustajien mielestä käytäntö on käsittämätön, koska se saattaa ohjata ulosottomiehiä toimimaan velallisten edun vastaisesti.

-Ulosottomiesten tulospalkkausta on perusteltu tehokkuuden kasvattamisella, mutta velallisten aseman kannalta tämä ei ole hyvä asia, Elomaa sanoo.

– Vaarana tällaisessa tulospalkkiojärjestelmässä on se, että valtion virkamies saattaa nähdä oivan mahdollisuuden tienata helppoa rahaa velallisen kustannuksella, Peltokangas toteaa.

Ulosottomiehen palkkio kasvaa muun muassa ulosottoon joutuneen suorittaessa automaattisen kuukausimaksun. Myös ulosottomiesten esimiehille maksetaan tulospalkkioita esimerkiksi ulosmitatun omaisuuden myynnistä. Elomaan ja Peltokankaan mielestä omaisuuden mahdollisimman pikainen ulosmittaus ja myyminen ulosotossa olevia kuuntelematta on moraalitonta.

-Tulospalkkaus johtaa siihen, että peritään saatavat nopeasti ilman miettimättä velallisia. Tämä saattaa johtaa ylilyönteihin ja omaisuuden kauppaamiseen alihintaan, Elomaa harmittelee.

-Moni ulosottomies ja heidän esimiehensä pääsevät hyviin tienesteihin, mikäli hädässä olevan ihmisen omaisuutta myydään armotta joskus jopa alle puoleen hintaan omaisuuden arvosta, Peltokangas sanoo.

Tulospohjainen palkkiojärjestelmä on valtion virkamiehillä hyvin poikkeuksellinen. Ulosottomiehen työssä on velkojen ulosmittaamisen lisäksi olennaista tukea velallisia selviytymään maksuista. Tämä vaatii ammattitaitoa ja hyvää tilannetajua sekä ymmärrystä velallisten talouden kokonaisuudesta. Myös joustavuutta tarvitaan. On kaikkien osapuolten etu, että velat tulevat maksetuiksi. Jotta tämä toteutuisi on kuunneltava myös velallisia. Tulospalkkauksesta luopuminen toisi myös vakautta ulosottomiesten tuloihin.

-Ulosottomiesten päätökset ovat velallisille isoja ratkaisuja ja yhteiskunnan kannalta on ilman muuta etu, että ulosotossa olevat selviävät veloistaan ja pääsevät takaisin jaloilleen. Koronan myötä velkaongelmat tulevat lisääntymään dramaattisesti. Ei meistä kukaan halua, että velallisten kohtelussa toistetaan 90-luvun laman velallisten kohtelun raskaita virheitä, Elomaa korostaa.

– On täysin oikeustajuni vastaista, että valtion virkamiehet nauttivat provisioita ihmisten hädästä. Lakimuutos tällaiseen järjettömyyteen pitää saada eduskunnassa aluilleen heti. Miten tällainen voi olla Suomessa edes mahdollista, Peltokangas huomauttaa.

Ulosottomiesten tulospalkkausta ihmetteli viime vuonna jopa heidän pomonsa valtakunnanvouti Juhani Toukola.

– Tietenkin voidaan ajatella, että kun palkkiot tulevat perinnästä, joka usein koostuu toistuvaistulon eli palkan ja eläkkeen ulosmittauksesta, pankkitilien ulosmittauksesta ja muusta tällaisesta, niin palkkausjärjestelmä on ehkä omiaan jossakin määrin ohjaamaan toimintaan siihen suuntaan, mistä näitä palkkioita on odotettavissa.

Toukola myönsi suoraan MOT-ohjelman haastattelussa, että tulospalkkiot suuntaavat ulosottomiesten toimia kohteisiin, joista rahaa on saatavissa enemmän.