Kansanedustajat vaativat Suomen hallitusta ryhtymään toimiin siirtolaistilanteen kiristyessä Balkanilla

Siirtolaistilanteen kiristyessä Kreikan ja Turkin rajalla, kansanedustajat Ronkainen ja Rantanen vaativat, että vuoden 2015 pakolaistulva ei saa toistua Suomessa. Kansanedustaja Tynkkynen kysyy hallituksen valmiudesta ottaa väliaikaiset rajatarkastukset käyttöön Turkin tilanteen eskaloituessa.

Perussuomalaiset kansanedustajat Jari Ronkainen ja Mari Rantanen vaativat hallitusta ryhtymään toimiin Turkin ilmoitettua, ettei se aio enää estää Eurooppaan suuntautuvaa siirtolaisuutta. Turkissa on 3,6 miljoonaa syyrialaista pakolaista.

– Lainsäädäntö ei ole juurikaan muuttunut vuosien 2015-2016 pakolaistulvasta. Mikä on Suomen varautumissuunnitelma nyt? Kutsutaanko varusmiehet kantamaan turvapaikanhakijoiden reppuja vai valvomaan rajoja, Ronkainen kysyy.

Rantanen on huolissaan mahdollisten turvapaikanhakijoina tulevien henkilöiden vaikutuksesta niin Suomen talouteen kuin sisäiseen turvallisuuteenkin.

– Talous on taantumassa ja hallituksella ei näytä olevan mitään toimivia työkaluja suunnan muuttamiseksi. Voi olla, että Suomi ei enää kestä toista samankaltaista tilannetta kuin 2015. Lisäksi edellisen turvapaikanhakija-aallon myötä tullut seksuaali- ja väkivaltarikollisuus ravistelevat yhteiskuntaa edelleen, Rantanen huomauttaa.

Kansanedustajakaksikko peräänkuuluttaa Schengen-sopimuksen mukaisia väliaikaisia rajatarkastuksia.

– Suomella tulee olla niin kansallinen kuin kansainvälinen varautumisvalmius uuteen pakolaisvyöryyn. Hallituksella on täysi mahdollisuus palauttaa väliaikaiset rajatarkastukset ja sen pitäisi käyttää sitä nyt, Ronkainen ja Rantanen sanovat.

Kansanedustaja Sebastian Tynkkynen (ps.) on jättänyt eduskunnassa tänään kirjallisen kysymyksen koskien hallituksen mahdollisista toimista, mikäli Turkin päätös avata EU:n vastainen raja eskaloituu uudeksi siirtolaiskriisiksi, kuten on ennakoitu.

– Jo ensitiedot Turkista kertovat, että satojen siirtolaisten joukko on lähtenyt kohti Eurooppaa Turkin päätöksen seurauksena. Tämä on todennäköisesti kuitenkin vasta alkusoittoa, joten on varauduttava siihen, että suuret siirtolaisjoukot lähtevät tulemaan kohti Eurooppaa tämän päätöksen seurauksena ja hallitsemattoman maahanmuuton lieveilmiöt ihmiskaupasta terrorismiin kääntyvät taas nousuun, Tynkkynen varoittaa.

Tynkkynen vaatii, että vuoden 2015 pakolaiskriisin virheitä ei tule toistaa Suomessa uuden mahdollisen siirtolaiskriisin koittaessa. Toisin kuin Suomi, tuolloin sekä Ruotsi että Tanska ottivat käyttöön rajatarkastuksia.

– Suomella tulisi vihdoin olla valmius ja tahto vastaaville toimille, jos uusi kriisi syntyy. Lisäksi Dublin-sopimuksen periaatetta tulee noudattaa. Vain yksi EU-maa voi olla vastuussa kustakin turvapaikanhakijasta, eikä turvapaikkashoppailua tällä kertaa tule mahdollistaa. Turvallisen länsinaapurin kautta Suomeen tulevat turvapaikanhakijat tulee käännyttää rajalla. Onko hallitus tähän valmis? Tynkkynen kysyy.

Vuoden 2015 siirtolaiskriisin aikana Suomeen saapui ennätysmäärä turvapaikanhakijoita, yhteensä yli 32 000 henkilöä. Käännytysten sijaan länsirajan yli tulleisiin suuriin turvapaikanhakijoiden määriin vastattiin perustamalla Tornioon järjestelykeskus, ja uutiset vastaanottavasta Suomesta levisivät Lähi-idässä.