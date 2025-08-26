Kantaväestö muuttaa joukoittain pois Saksasta, mutta maahanmuutto pitää väkiluvun kasvun huipussaan

Viimeisimmät luvut osoittavat, että Saksan kantaväestön maastamuutto on ennätyksellistä, kun taas ulkomailta tulleet muuttavat edelleen Saksan väestörakennetta.

Saksassa omien kansalaisten maastamuutto kasvaa, sillä DeStatisin uudet luvut osoittavat, että pelkästään vuoden 2025 neljän ensimmäisen kuukauden aikana maasta lähti yli 93 000 saksalaista.

Vastaavana ajanjaksona vuonna 2024 lähti 80 105 ihmistä ja vuonna 2023 83 109 ihmistä, mikä merkitsee selvää kasvua edellisvuoteen verrattuna.

Suuntaus korostaa, miten saksalaisten nettotappiot kiihtyvät. Vuodesta 2005 lähtien saksalaisia on lähtenyt vuosittain enemmän kuin palannut, ja vuonna 2025 on tulossa uusi ennätys. Sitä vastoin massamaahanmuutto ulkomailta jatkuu korkeana, mikä johtaa yleisesti ottaen positiiviseen muuttotaseeseen mutta jättää saksalaisille yhä pienemmän osuuden väestöstä.

DeStatis kirjasi 427 246 ei-saksalaisten saapumista maahan tämän vuoden tammikuusta huhtikuuhun, ja ei-saksalaisten nettomuutto oli vuoden ensimmäisellä kolmanneksella 126 526.

Toukokuun 2022 ja huhtikuun 2025 välisenä aikana yhteensä 2 089 025 muuta kuin saksalaista on muuttanut Saksaan enemmän kuin lähtenyt maasta, kun taas 262 476 saksalaista on lähtenyt maasta enemmän kuin palannut.

Kuten Handelsblatt äskettäin totesi, lähtijät eivät useinkaan ole eläkeläisiä tai opiskelijoita vaan parhaassa työiässä olevia ihmisiä. Liittovaltion tilastot osoittavat, että noin puolet maastamuuttajista on 25-49-vuotiaita – juuri sitä ikäluokkaa, jota kotimaan työmarkkinoilla eniten tarvitaan. Akateemikot, yrittäjät ja ammattitaitoiset työntekijät ovat suhteettoman paljon edustettuina.

Lukujen takana on henkilökohtaisia tarinoita, jotka kuvaavat trendin taustalla olevia paineita. Julia ja Philipp Ramjoué, nuori pariskunta Augsburgista, myi talonsa tänä vuonna ja muutti tyttärensä, isoäitinsä ja kissojensa kanssa Arushaan, Tansaniaan.

”Tunsimme olomme kotoisammaksi kuin koskaan Saksassa”, Julia kertoi saksalaiselle sanomalehdelle ja selitti, että tukahduttava byrokratia ja pandemiaan liittyvät rajoitukset olivat ajaneet heidät etsimään uutta elämää ulkomailta. Hänen miehensä Philipp kuvaili Saksan järjestelmää ”äärimmäisen pelottavaksi” kaikille, jotka yrittävät olla innovatiivisia.

Maastamuutto lisää Saksan riippuvuutta maahanmuutosta

Maastamuuttokonsulttien mukaan pandemia oli käännekohta. Christoph Heuermann Staatenlos-yrityksestä, joka auttaa saksalaisia muuttamaan, sanoi, että kysyntä on kasvanut jyrkästi vuodesta 2020 lähtien. Houstonissa toimiva asianajaja Manny Schoenhuber totesi, että lähes joka viides hänen asiakkaistaan on saksalaisia, jotka haluavat asettua pysyvästi Yhdysvaltoihin – usein sijoittajia, freelancereita tai konsultteja, jotka etsivät alhaisempia veroja ja suurempaa vapautta.

Virallisesti vuonna 2024 maahan muutti yli 270 000 saksalaista, kun vuonna 2010 heitä oli noin 141 000. Luvuissa ei eritellä motiiveja, mutta analyytikot viittaavat toistuviin teemoihin: turhautuminen byrokratiaan, korkeaan verorasitukseen, huoli poliittisista muutoksista ja laajempi halu henkilökohtaiseen vapauteen.

Samaan aikaan ulkomaalaisten saapuminen on edelleen voimakasta. Nettomaahanmuutto on ollut positiivista jo 15 vuoden ajan, mutta tämä saldo perustuu valtaosin muihin kuin saksalaisiin. Maahanmuuttotilastot osoittavat, että kuukausittain saapuu kymmeniä tuhansia ulkomaalaisia, mikä tasoittaa Saksan kansalaisten tasaista maastamuuttoa.

Yhteenlaskettu vaikutus merkitsee väestörakenteen muutosta: Saksa on yhä riippuvaisempi maahanmuutosta väestönsä ylläpitämiseksi, vaikka yhä useammat sen omat kansalaiset – usein korkeasti koulutetut ja ammattitaitoiset – etsivät uutta elämää ulkomailta.

Lähde: Remix News

