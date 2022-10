Kanye Westia puolustanut amerikkalaismalli Carmen Ortega: Juutalaiset omistavat pankit ja median

Jerusalem Postin mukaan amerikkalainen malli ja muotisuunnittelija Carmen Ortega Baljian levitti viime viikolla ”antisemitististä salaliittoteoriaa” 2,5 miljoonan seuraajan Instagram-sivullaan.

”He omistavat pankit, he omistavat median ja ovat politiikassamme vahvasti mukana. Kuka on jo hereillä tästä asiasta?”, hän kirjoitti.

Hän jakoi myös Candace Owensin twiitin Instagram-tarinaansa ja kirjoitti: ”Kuka johtaa pankkeja? Kuinka monta kertaa vielä olen oikeassa näistä ihmisistä?”

Owens, joka hiljattain puolusti räppäri Ye’tä tämän ”death con 3 to Jewish people” -twiitin vuoksi, ja twiittasi, että räppäri potkittiin ulos JP Morgan Chase -pankista.

Ortega kirjoitti hiljattain myös toiseen Instagram-tarinapostaukseen: ”Minulla on mukana lyhyt versio Talmudista siltä varalta, että joku vielä epäilee. On aika herätä, beibi. Se, mitä Kanyelle tapahtuu, on suora esimerkki kaikesta. Joten aina kun saarnaan tästä, niin lopettakaa Israel-myönteisyyden äänestäminen.”

Carmen Ortega – verified @instagram user w/2.5 million followers – is spreading horrifying antisemitic conspiracy theories of Jewish power and control

This online hatred often inspires others to commit murder as we have seen from Tree of Life, Poway, & Parkland @mosseri @Meta pic.twitter.com/mgVU7pIEQl

— StopAntisemitism (@StopAntisemites) October 13, 2022