Käräjäoikeus hylkäsi nuuksiolaisopettajan syytteet

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus hylkäsi syytteet useista seksuaalisista ahdisteluista sekä laittomasta uhkauksesta, joista epäiltynä oli marokkolaistaustainen Nuuksion koulun teknisen käsityön opettaja.

Useat Nuuksion koulun 10-13 -vuotiaat oppilaat olivat kokeneet seksuaalisesti ahdistavaksi ja epämiellyttäväksi käsityön opettajan kahden lukuvuoden aikana toistuneen käyttäytymisen. Ulkomaalaistaustainen miesopettaja oli muun muassa kosketellut tyttöjen takamuksia, selkää ja hiuksia, sekä työntänyt useasti vartalonsa aivan kiinni tyttöjen vartaloon takaapäin.

Seksuaalisen ahdistelun syytekohtia oli neljä. Niiden teonkuvauksen mukaan opettaja oli pyytänyt tyttöjä tunneilla nousemaan jakkaralle ottamaan ylhäällä olevalta hyllyltä puupalikoita ja pitänyt tyttöjä jakkaralla ollessa pepusta kiinni molemmilla käsillä. Tämä oli toistunut kaikilla opettajan tunneilla, joita oli kaksi tuntia viikossa. Yksi tytöistä on kertonut poliisille, miten opettaja oli käskenyt hänet ja toisen tytön mukaansa kellariin hakemaan puunappeja. Tytön kumartuessa lattialla olevan laatikon takaa ottamaan nappeja, opettaja oli tullut aivan tytön takamukseen kiinni ja jäänyt siihen seisomaan. Opettaja oli myös useasti ottanut tyttöjen hiuksista kiinni ja laittanut ne paidan kaula-aukosta sisälle laittamalla kätensä paidan alle, pitäen samalla toista kättään tyttöjen selällä. Yksi tytöistä oli kokenut ahdistavaksi myös tilanteen, jossa tytön lautaa sahatessa opettaja oli laittanut kätensä hänen olkapäänsä yli ja ”tullut siihen päälle”. Opettajalla oli myös tapana läpsiä tyttöjä takamuksille.

Syyte laittomasta uhkauksesta koski tapausta, jossa tyttö ei ollut käskystä huolimatta laittanut puhelintaan pois ja opettaja oli sanonut, että jos hän vielä kerran näkee, että tyttö käyttää puhelinta hänen tunnillaan, hän työntää kolvin tytön pään läpi. Vieressä ollut tyttö oli kuullut opettajan sanoneen näin.

Opettaja työskentelee edelleen samassa tehtävässä

Opettaja on kertonut käräjäoikeudessa, että hän on toiminut Mainingin koulussa käsityön opettajana syksystä 2010 asti ja ottanut lisätunteja Nuuksion koulusta kahden lukuvuoden aikana. Hän oli maanantaista torstaihin Mainingin koululla, ja perjantaisin neljä tuntia Nuuksion koulussa. Opettaja on kertonut työskentelevänsä edelleenkin Mainingin koulussa, samassa tehtävässä. Hänen saamansa palaute Mainingin koulussa oli hyvää. Hän asuu ihan koulun vieressä, ja näkee oppilaita joka päivä muun muassa kaupassa. Mainingin koulu on monikulttuurinen koulu, yli puolet sen oppilaista on maahanmuuttajia. Opettaja on kertonut, että Nuuksion koulussa ei ollut ollut sääntöjä samalla lailla kuin Mainingin koulussa.

Opettaja on kertonut olevansa Marokosta kotoisin ja että hän on arabi ja uskovainen ihminen, joka rukoilee herraa eikä voisi tehdä kenellekään tällaisia asioita. Opettaja on kiistänyt kaiken tyttöjen kertoman. Rikosilmoituksen asiasta oli tehnyt Nuuksion koulun rehtori.

Vastaajan kiistäessä teot, on kysymys sana sanaa vastaan -tilanteesta. Käräjäoikeuden mukaan on jäänyt näyttämättä, että teot olisivat tapahtuneet seksuaalisessa tarkoituksessa ja näin olleen kaikki syytteet tulivat hylätyiksi.

Tuomio ei ole lainvoimainen.