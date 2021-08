Karkotettavat maahan jääneet turvapaikanhakijat syyllistyivät 2500 rikokseen Saksin osavaltiossa

Vuoden 2021 alkupuoliskolla Saksin turvallisuusviranomaiset ovat aloittaneet tutkinnan noin 2500 ulkomaalaisten tekemästä rikoksesta. Mukana on myös joukko vakavia rikoksia. Erikoiseksi tilanteen tekee se, että vaikka nämä ulkomaalaiset oli jo määrätty lähtemään Saksasta, heitä ”suvaitaan”, eli heidän on sallittu jäädä maahan.

Dresdenin osavaltioparlamentin AfD-parlamenttiryhmän tiedottaja Sebastian Wippel paljasti, että turvallisuusviranomaiset rekisteröivät 2459 tällaista tapausta kuluvan vuoden tammikuun alusta kesäkuun loppuun, kertoo Junge Freiheit.

Suvaitut ulkomaalaiset ovat turvapaikanhakijoita, joiden turvapaikkaprosessi on saatettu päätökseen ja joiden on poistuttava maasta, mutta karkottamiselle on esteitä.

Saksin poliisin rikostilastojen mukaan suvaittuja henkilöitä epäillään yli 640 väkivaltarikoksesta sekä yli 50 seksuaalirikoksesta. Edelleen suvaittuja epäillään lähes 160 varkaudesta, noin 440 omaisuus- ja väärennösrikoksesta sekä lähes 800 muusta rikoksesta.

Vuoden 2020 lopussa Saksassa oli yli 230 000 ”suvaittua” henkilöä.

– Saksin asukkaat olisivat säästyneet kärsimyksiltä, ​​jos CDU:n [Saksin] pääministeri Michael Kretschmerin hallitus lopulta karkottaisi turvapaikanhakijat, joiden on pakko lähteä maasta. On järkyttävää, kuinka huolimattomasti kansalaisten turvallisuutta käsitellään. Turvapaikanhakijoita ei pitäisi enää suvaita, jos he heittävät passinsa pois ja heidän lähtömaansa eivät enää halua ottaa rikollisia takaisin, sanoi kansallismielisen Vaihtoehto Saksalle -puolueen (Alternative für Deutschland, AfD) jäsen Wippel.