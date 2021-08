Karkotettuja afgaaneja palasi Ruotsiin evakuointilennolla

Kaksi Afganistaniin karkotettua henkilöä on palannut Ruotsiin evakuointilennolla. Afgaanit on nyt pidätetty maahantulokiellon rikkomisen vuoksi.

Afgaanit tulivat Arlandaan keskiviikkona ulkoministeriön evakuointilennolla Afganistanista.

Kun he saapuivat Ruotsiin, rajapoliisi tarkisti henkilöllisyytensä. Tällöin kävi ilmi, että heidät on aiemmin tuomittu rikoksista Ruotsissa ja karkotettu. Palattuaan Ruotsiin he rikkoivat maahantulokieltoaan. Afgaanit pidätettiin.

Tukholman poliisin tiedottaja Carina Skagerlind ei halua kertoa, mistä heidät on tuomittu.

On epäselvää, kuinka nämä kaksi afgaania pääsivät koneeseen.