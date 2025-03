Karkotuksen menestystarina? Entinen maahanmuuttajarikollinen nauttii nyt uudesta vapaudesta ja kunnioituksesta Afganistanissa

Saksasta Afganistaniin karkotettu sarjarikollinen on väittänyt, että hän ”on nyt vapaa ja että hän saa tarvitsemansa kunnioituksen ja tuen menestyäkseen palattuaan kotiin”.

Abdul F. puhui RTL Extran kanssa karkotuksestaan ja siitä, miten hän on onnistunut uudelleen integroitumaan afganistanilaiseen yhteiskuntaan.

Afganistanin kansalainen ehti 30 Saksassa viettämänsä vuoden aikana kerätä 166 merkintää poliisin rikostietokantaan, mikä johti 27 tuomioon.

Hän istui 12 vuotta vankilassa Baden-Württembergin osavaltiossa ennen karkottamistaan elokuussa 2024.

Hän pyörittää nyt pienyritystä Kabulissa ja kertoo: ”Oli onnenpotku, että palasin kotimaahani.”

”Se on paljon turvallisempi kuin ennen. Mielestäni täällä voi myös kehittyä. Jos sinulla on ideoita, sinua tuetaan, erityisesti perheesi tukee sinua”, Abdul F. kertoi Focusin haastattelussa. Tämä perheen tuki on ollut ratkaiseva tekijä hänen onnistuneessa kotoutumisessaan.

Hän totesi myös, että turvallisuus on parantunut huomattavasti: ”Nykyään voin jättää liikkeeni oven auki, eikä kukaan varasta mitään”.

Abdul F. muisteli menneisyyttään ja totesi, että hänen elämänsä Saksassa oli pettymys. ”Saksassa en ollut kukaan, mutta täällä kotimaassani olen joku. Tiedän paljon asioita, ja ihmiset kunnioittavat minua”, hän sanoi.

Enemmän kuin mitään muuta hän arvostaa vapautta, jota hän nyt kokee. ”Täällä voin tehdä omat päätökseni. Olen vapaa”, hän korosti ja vertasi tätä oleskeluunsa Saksassa, jossa hän ei koskaan tuntenut samanlaista itsenäisyyttä. Kun häneltä kysyttiin, kaipaako hän vanhaa elämäänsä, hän vastasi ehdottomasti: ”En lainkaan.”

Abdulin karkotus on kuitenkin ollut Saksassa pikemminkin poikkeus kuin sääntö. Abdulin karkottamisen aikaan Saksa oli karkottanut vain 28 afganistanilaista rikollista takaisin kotimaahansa sen jälkeen, kun Taleban palasi valtaan vuonna 2021.

Saksan hallituksen tiedottaja Stefan Hebestreit kiitteli tuolloin heidän palauttamistaan: ”Kyseessä olivat Afganistanin kansalaiset, jotka kaikki olivat tuomittuja rikollisia, joilla ei ollut oikeutta oleskella Saksassa ja joita vastaan oli annettu karkotusmääräys.”

Luku kalpenee verrattuna niiden ihmisten määrään, jotka jäävät Saksaan rikosrekisteristä huolimatta. Liittovaltion hallitus on itse asiassa aloittanut uudelleen lennot afganistanilaisille, jotka asuvat Saksan hallinnoimassa vastaanottokeskuksessa Pakistanin pääkaupungissa Islamabadissa vaalien jälkeen. Liittovaltion hallitus keskeytti lennot ennen liittopäivävaalien äänestystä, koska pelättiin, että oikeistolainen Vaihtoehto Saksalle (AfD) saisi enemmän äänestäjiä.

Islamabadin vastaanottokeskuksissa tällä hetkellä odottavien noin 3 000 afganistanilaisen odotetaan pääsevän lähiviikkoina Saksaan, vaikka maassa olevat turvallisuusriskit ovat aiemmin herättäneet huolta.

Vuonna 2021 silloinen liittovaltion sisäministeri Horst Seehofer (CSU) paljasti, että ainakin 20 Bundeswehrin evakuoimista afganistanilaisista oli läpäissyt turvatarkastukset. Heidän joukossaan oli tuomittuja raiskaajia ja henkilöitä, jotka oli aiemmin karkotettu Saksasta turvallisuussyistä. Raporttien mukaan joillakin evakuoiduista löytyi myös yhteyksiä terrorismin torjunnan seurantalistoilta.

Myös muut epäonnistuneet turvapaikanhakijat, jotka ovat tulleet Saksaan Afganistanista, ovat välttyneet karkotukselta joko oikeudellisten haasteiden tai kattavan maahanmuuttopolitiikan toteuttamiseen tarvittavan poliittisen tahdon puutteen vuoksi.

Yksi esimerkki tämän vuoden tammikuulta koski 20-vuotiasta afganistanilaista turvapaikanhakijaa, jota pidettiin niin vaarallisena, että hän tarvitsee ympärivuorokautista yksityistä vartiointia, joka maksaa saksalaisille veronmaksajille arviolta 40 000 euroa kuukaudessa.

Maahanmuuttajalla, jonka turvapaikkahakemus on jo hylätty, on ollut väkivaltaisia purkauksia ja uskonnollisista syistä johtuvia uhkauksia muita turvapaikanhakijoita kohtaan.

Tuleva liittokansleri Friedrich Merz lupasi radikaaleja muutoksia Saksan maahanmuuttopolitiikkaan äskettäisen vaalikampanjansa aikana. Kun kävi kuitenkin ilmi, että hänen puolueensa Kristillisdemokraattinen unioni (CDU) voisi muodostaa ”suuren koalition” sosiaalidemokraattisen puolueen (SPD) kanssa ja välttää neuvottelut AfD:n kanssa. Tämän jälkeen hänen äänensävynsä muuttui huomattavasti. Hän kertoi lehdistölle vuorokauden kuluessa äänestyksestä, että ”kukaan meistä ei halua sulkea rajoja”.

