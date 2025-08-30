Karkotusmääräyksen saanut afrikkalainen maahanmuuttaja tappoi koiran ja vei sen kotiinsa syötäväksi – kidutti myös toista koiraa kiehuvalla öljyllä

Karkotusmääräyksen saanut malilainen laiton maahantunkeutuja kidutti ja teurasti koiria kadulla Italiassa.

Italiassa on pidätetty Malista kotoisin oleva siirtolainen, jonka epäillään teurastaneen Merlin-nimisen koiran apteekin edessä ja kuljettaneen sen jälkeen koiran ruumiin syötäväksi kotiinsa Narossa, kertoo italialainen sanomalehti La Stampa. Viikkoa aiemmin poliisin mukaan hän kidutti myös toista koiraa kaatamalla eläimen päälle kiehuvaa öljyä; oikeus kuitenkin vapautti miehen, mutta hän teki lähes välittömästi uuden rikoksen.

Tapausta on jaettu laajasti Italian sosiaalisessa mediassa, ja italialaiset ovat järkyttyneitä koiriin kohdistetusta kidutuksesta. Lisäksi eläinoikeusryhmät ja Italian parlamentti ovat kommentoineet tapausta.

Kansalaisten kerrotaan nähneen Merlin-koiraan kohdistuneen karmean hyökkäyksen apteekin edessä ja hälyttäneen poliisin paikalle. 27-vuotias malilainen mies kantoi koiran ruumiin kotiinsa.

”Hän halusi syödä sen”, kirjoittaa italialainen sanomalehti La Stampa. Tapahtumasta on kirjoitettu myös useissa italialaisissa sanomalehdissä, kuten Corriere Della Serassa.

Tiedotusväline Today.it on tunnistanut koiran Merliniksi, josta Noran asukkaat pitivät hyvää huolta.

Lisäksi Michela Vittoria Brambilla, Italian eläimiä ja ympäristöä puolustavan liiton (LEIDAA) puheenjohtaja ja parlamentin jäsen, joka toimii eläinten oikeuksia ja ympäristönsuojelua käsittelevässä parlamentaarisessa työryhmässä, kommentoi tapausta:

”Se, mitä tapahtui Agrigenton maakunnassa sijaitsevassa Narossa, jossa ulkomaalainen, jolla oli voimassa oleva karkotusmääräys, teurasti kulkukoiran kaupungin keskustassa kansalaisten nähden, on tuomittava ja vastenmielinen väkivallanteko. Italia ei ole eikä tule koskaan olemaankaan ei-kenenkään-maa. Brambillan laki on ollut voimassa 1. heinäkuuta lähtien, sitä on enää vain sovellettava. Kaikki, joilla ei ole oikeutta jäädä maahan ja jotka ovat vastuussa vastaavista rikoksista, on pysäytettävä ja heitä on rangaistava. Kiitän poliisia, joka puuttui asiaan nopeasti, mutta olen edelleen vihainen siitä, että henkilö, joka on aiemmin pahoinpidellyt virkamiehiä, voi liikkua vapaasti”, hän kirjoitti.

Myös eläinoikeusaktivistit ovat kommentoineet tapausta. Muun muassa Enrico Rizzi totesi, että kyseinen maahanmuuttaja oli jo pidätetty siitä, että hän oli kaatanut kiehuvaa öljyä koiran päälle vain viikkoa aiemmin.

”Seitsemän päivää sitten tämä EU:n ulkopuolinen mies oli jo polttanut köyhän kulkukoiran kiehuvalla öljyllä ja jopa hyökännyt italialaisen poliisin kimppuun, joka puuttui asiaan”, sanoi eläinoikeusaktivisti Rizzi.

”Mies oli pidätetty ja oikeuslaitos oli vapauttanut hänet välittömästi. Palattuaan kadulle hän otti toisen kulkukoiran ja teurasti sen. Hänet on lähetettävä takaisin kotimaahansa.”

Agrigentossa sijaitseva Hopen turvakoti jakoi myös kuvan Merlinistä ja kirjoitti Facebookissa: ”Se oli elänyt vapaana ja sitä oli hoidettu rakkaudella naapurustossa jo vuosia. Kansalaisina ja eläinten ystävinä emme vaikene: Virallistamme säännöllisen valituksen toimivaltaisille viranomaisille ja pyydämme oikeutta Merlinille ja turvallisuutta kaikille.”

Miehen tiedetään myös ”aiheuttaneen tuhoa” kaupungissa viime viikkoina, kuten Via Rosa -kadun sotkemisen, mikä herättää kysymyksen siitä, miksi häntä ei ole tuotu oikeuden eteen jo kauan sitten.

Pormestari: ”Karkotusmääräys toimeenpantava heti”

Brambilla haluaa, että epäiltyä vastaan käytetään lain koko voimaa.

”Eläimen tappaminen kiduttamalla ei ainoastaan loukkaa sivilisaatiotamme ja omaatuntoamme, vaan siitä voi saada jopa neljän vuoden vankeusrangaistuksen ja 60 000 euron sakon. Tämä on sellaisen maan laki, joka suojelee heikoimmassa asemassa olevia, eläimistä alkaen”, Brambilla totesi.

Naron pormestari Milco Dalacchi haluaa, että mies karkotetaan sen jälkeen, kun hänet on saatettu oikeuden eteen.

”Hallintona toistamme, että olemme tehneet kaiken voitavamme ja vakuutamme kansalaisille, että seuraamme asiaa edelleen erittäin tarkasti, jotta kaikki tarvittavat toimenpiteet toteutetaan, mukaan lukien kyseistä henkilöä koskeva karkotusmenettely.” Näin ollen komissio toteaa, että se ei ole tehnyt mitään. Luotamme oikeuteen ja lainvalvontaviranomaisten toimiin ja uudistamme jatkuvan sitoutumisemme yhteisömme turvallisuuteen ja säädyllisyyteen”, hän sanoi.

Pormestari käsitteli myös Merlinin kohtaloa ja kirjoitti:

”Se oli pieni viaton sielu, joka maksoi hinnan koko tästä tapauksesta: tottelevainen koira, joka oli sijoitettu Via Danten kautta ja joka joutui tapahtuman uhriksi”, pormestari kirjoitti.

Malilainen siirtolainen joutuu tällä hetkellä vastaamaan lukuisiin syytteisiin, jotka liittyvät hänen tekemiinsä useisiin rikoksiin.

Tapaus näyttää peilaavan Yhdysvalloissa esitettyjä väitteitä, joiden mukaan haitilaiset siirtolaiset söivät koiria ja muita villieläimiä viime presidentinvaalien aikana.

Tämä ei kuitenkaan ole ainoa kerta, kun siirtolaista syytetään koirien syömisestä Italiassa.

Italialainen toimittaja Francesa Totolo kirjoitti X:ssä:

”Muistatteko, kun elokuussa 2020 David Puente yritti epätoivoisesti kumota sen, mitä allekirjoittanut dokumentoi, nimittäin sen, että maahanmuuttaja oli tappanut ja syönyt rouva Rosyn koirat Lampedusassa? Agrigenton maakunnassa sijaitsevan Naron apteekin edessä EU:n ulkopuolinen kansalainen viilsi koiran kurkun auki ja yritti syödä sen. Älkäämme myöskään unohtako afrikkalaista, joka Campiglia Marittimassa oli tappanut kissan ja paistanut sen sitten kotitekoisessa grillissä.”

Mitä tulee viimeiseen grilliä koskevaan väitteeseen, hän jakoi X-profiilissaan kuvan tapauksesta.

Vi ricordate quando, nell’agosto del 2020, @DavidPuente cercò disperatamente di smentire quanto documentato dalla sottoscritta, ovvero che i #migranti avevano ucciso e mangiato i cani della signora Rosy a Lampedusa? Davanti a una farmacia di Naro, in provincia di Agrigento, un… pic.twitter.com/kXXB8DH9lo — Francesca Totolo (@fratotolo2) August 27, 2025

Lähde: Remix News

