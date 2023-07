Kaksi vuotta ehdotonta vankeutta raiskauksesta

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut 41-vuotiaan Razib Hossain Bhuyanin raiskauksesta kahdeksi vuodeksi ehdottomaan vankeuteen.

Uhri on ystävänsä kanssa tavannut Bhuyanin helsinkiläisessä yökerhossa 31.12.2020, josta kolmikko on lähtenyt jatkoille uhrin kotiin. Käytyään vielä naapurin juhlissa, he olivat palanneet asunnolle, jossa uhri oli mennyt pian nukkumaan makuuhuoneeseensa yksin.

Uhrin ystävän poistuttua asunnosta Bhuyan oli riisuutunut ja ryhtynyt sukupuoliyhteyteen nukkuvan naisen kanssa. Uhri oli herättyään vastustellut, mutta vasta kun hän oli ottanut puhelimensa ja alkanut soittaa, Bhuyan oli nopeasti poistunut asunnosta.

Uhri on tarvinnut tapahtuman jälkeen psykoterapiaa.

Tuomio ei ole lainvoimainen.