Käsikranaatti heitettiin kauneussalonkiin

9.2.2026 11:18
Nina Metsälä
Kuvakaappaus/Youtube.

Grenoblen keskustassa keskellä päivää tehty käsikranaatti-isku osoittaa, miten avoimesti rikollisjengit toimivat – ja miten sivulliset, jopa lapset, joutuvat jatkuvasti väkivallan keskelle.

Grenoblen keskustassa koettiin perjantaina järkyttävä välikohtaus, kun kauneussalonkiin heitettiin käsikranaatti keskellä iltapäivää. Räjähdyksessä loukkaantui kuusi ihmistä, heidän joukossaan viisivuotias lapsi. Viranomaisten mukaan kyse ei ollut tappavaksi tarkoitettu isku, vaan rikollisjengien pelottelutoimi, joka osoittaa väkivallan raaistumista alueella, raportoi France Info.

Räjähde lensi sisään liikkeen ikkunasta noin kello 15. Ikkuna murskaantui paineesta, ja useat asiakkaat saivat lieviä vammoja. Ketään ei jouduttu viemään sairaalahoitoon, mutta poliisin mukaan tilanne olisi voinut olla huomattavasti pahempi, sillä paikalla oli useita lapsia.

Grenoblen syyttäjä Etienne Manteaux kuvaa tekoa harkituksi uhkailuksi. Hänen mukaansa kranaatti oli tarkoituksella heikkotehoinen eikä sisältänyt sirpaleita. “Tarkoitus ei ollut tappaa, vaan lähettää viesti. Tämä on osoitus siitä, miten pidäkkeettömäksi rikollisten toiminta on muuttunut,” Manteaux sanoo.

Silminnäkijöiden mukaan kaksi henkilöä saapui paikalle: toinen heitti kranaatin sisään, toinen kuvasi tilanteen videolle. Tallenne levisi nopeasti sosiaaliseen mediaan, mikä viittaa siihen, että teon tarkoituksena oli myös julkinen pelottelu ja maineen rakentaminen rikollisverkostojen keskuudessa.

Lähialueen yrittäjä kertoo kuulleensa “valtavan pamauksen” ja nähneensä paniikkiin joutuneita nuoria tyttöjä, joilla oli pieni lapsi mukanaan. “Ihmisiä juoksi joka suuntaan. Täysi kaaos,” hän kuvailee tapahtumia.

Viranomaiset jatkavat tekijöiden etsintää.

