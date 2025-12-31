Katujen kuolemanajot: Turkkilaisveljekset syytettynä kahden nuoren naisen surmasta

Saksassa käynnissä oleva oikeudenkäynti paljastaa karun todellisuuden: kaksi turkkilaistaustaisista veljestä, joilla on yhteensä 26 rikostuomiota, syytetään kahden nuoren naisen kuolemasta laittomassa katukilpailussa.

Maaliskuun 20. päivän iltana Saksan Ludwigsburgissa tapahtui vakava liikenneonnettomuus. Kaksi nuorta naista, 22-vuotias Selin K. ja 23-vuotias Merve K., menettivät henkensä, kun heidän Ford Focus -autonsa jäi laittomassa katukisassa kaahaavan Mercedes S -merkkisen auton alle. Syytettynä ovat turkkilaistaustaiset veljekset Gürkan ja Ismail U., joilla on yhteensä 26 rikostuomiota – ja silti he olivat jälleen liikenteessä.

Syyttäjän mukaan Gürkan U. ajoi törmäyshetkellä jopa 150 kilometrin tuntivauhtia. Naiset olivat juuri ajamassa ulos huoltoasemalta, kun heidän autonsa paiskautui törmäyksen voimasta puuta päin. Molemmat kuolivat välittömästi.

Gürkan U.:n rikosrekisteri on synkkä ja pitkä. Jo kouluaikoina hänet pidätettiin pahoinpitelystä, kuristamisesta ja seksuaalisesta väkivallasta. Myöhemmin hänet on tuomittu muun muassa raiskauksesta, petoksesta, aseellisesta varkaudesta, ajokortitta ajamisesta, pakoilusta ja vakuutuspetoksista. Hän menetti ajokorttinsa vuonna 2015, mutta sai sen takaisin vain kaksi vuotta myöhemmin – ja jatkoi ajamista kuin mitään ei olisi tapahtunut. Hän jäi myös kiinni yrittäessään myydä 65 000 euron edestä kokaiinia peitepoliisille.

Isoveli Ismail U. ei jää veljensä rikollisista saavutuksista jälkeen. Hän on syytettynä murhan yrityksestä ja tunnetaan muun muassa vuoden 2018 rattijuopumustapauksesta, jossa hän pakeni poliisia 1,4 promillen humalassa, ajoi päin useita autoja ja ohitti poliisin tiesulun miltei osuen virkatehtävissä olleeseen poliisiin. Poliisi ampui hänen autoaan, mutta Ismail jatkoi pakoa kahdesta puhjenneesta renkaasta huolimatta. Rangaistuksena hän sai vain kahden vuoden ehdollisen tuomion.

Ismailin rikosrekisteri sisältää raiskauksia, kiristystä, aseiden hallussapitoa, pahoinpitelyjä, rattijuopumuksia ja muita rikoksia. Häneltä vietiin ajokortti kahdesti, mutta ennen Ludwigsburgin kuolemaan johtanutta onnettomuutta hän oli saanut sen takaisin – vain kahden kuukauden ajokiellon jälkeen.

Lähde: Remix News

Lue lisää aiheesta: