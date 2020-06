Kauhua Dijonissa – väkivaltaiset maahanmuuttajat riehuivat kaduilla kirveiden ja aseiden kanssa

Dijonin viranomaiset puhuvat asukkaiden kimppuun lähetetyistä tšetšeenien rangaistusretkikunnista.

Kuvat ja videot väkivaltaisista yhteenotoista ranskalaisessa Dijonissa leviävät internetissä.

Laajat väkivaltaisuudet alkoivat perjantaina, jolloin tšetšeenit hyökkäsivät rautaputkien ja pesäpallomailojen kanssa sisha-baariin. Osa heistä oli naamioituneita. Poliisit joutuivat turvautumaan aseisiinsa ja kyynelkaasuun hajottaakseen joukkion.

Sitten noin 50 tšetšeeniä ilmaantui sunnuntain vastaisena yönä Grésilles’en ZUS:iin. Eräs pitserian omistaja loukkaantui vakavasti luodeista.

Kolmas rangaistusretkikunta saapui maanantain vastaisena yönä myös Grésilles’en alueelle. Sen vahvuus oli 200 tšetšeeniä.

Maanantaina 150 osin naamioitunutta ja aseistautunutta henkilöä kokoontui taas Grésilles’iin. Roskikset paloivat, samoin jo yksi auto. Useat aseistautuneet henkilöt ampuivat alkuillasta useita kertoja tuliaseilla ilmaan. Ammuskelijat olivat tiettävästi alueen asukkeja.

Alueella on nähty myös kirveillä uhkailua.

Tšetšeenejä vastassa ovat Reutersin mukaan aluetta asuttavat pohjoisafrikkalaiset [MAGHREB].

– Interventio on meneillään, ilmoitti prefekti Bernard Schmeltz ja täsmensi, että ”noin sataa vastustajaa vastaan” on lähetetty 60 mobilisoitua santarmia, 40 CRS-mellakkapoliisia ja vahvistuksia rikosten vastaisesta prikaatista (BAC). Prefekti puhui aiemmassa tiedonannossaan ”jatkuvista väkivaltaisuuksista” Dijonissa.

Poliisin mukaan rangaistusretkikunnat oli lähetetty sen jälkeen kun huumediilerit olivat hyökänneet 16-vuotiaan tšetšeenipojan kimppuun. Eräs tšetšeeni selitti, että lauantain vastaisena yönä paikalle oli saapunut noin sata henkilöä kaikkialta Ranskasta, mutta myös Belgiasta ja Saksasta. Heidän tarkoituksenaan ei kuitenkaan ollut ryöstää kaupunkia ja hyökätä sen asukkaiden kimppuun.

– He loukkasivat erästä meistä, he löivät yhtä meistä, olemme täällä hakataksemme heidät, sanoi eräs rangaistusretkikuntaan osallistunut tšetšeeni ja jatkoi: ”Emme halunneet häiritä dijonilaisia, olemme pahoillamme, että pelottelimme ihmisiä, mutta on parempi olla peloissaan kuin löytää seuraavana aamuna talon edestä kuollut ihminen”.

Lähteet L’Express, Reuters, Express.