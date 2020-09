Kauhujen yö Solnan hautausmaalla – valtamedia kiirehti ymmärtämään

Onko median tehtävä keskittyä rikollisten ymmärtämiseen, kysyy Mohamed Omar. Aktiivinen kirjoittaja, runoilija ja kulttuurikriitikko on tuohtunut Expressenin ”nyyhkyraportista”, jossa iltapäivälehti vaikuttaa selittelevän Solnan hautausmaan raakaa kidutus- ja raiskaustapausta.

Teko kauhujen yönä 23. elokuuta Tukholman Solnassa kuohutti koko Ruotsia. Ulkomaalaistaustaiset 21- ja 18-vuotiaat miehet sieppasivat kaksi nuorempaa mieshenkilöä, kuljettivat heidät hautausmaalle, riisuivat alasti, puukottivat heidän jalkojaan pakenemisen estämiseksi, raiskasivat nuorukaiset toistamiseen ja olivat ilmeisesti osittain haudanneet heidät. Uhrit olivat kuitenkin hengissä. ”Käsittely” oli kestänyt useita tunteja. Aamulla oli ohikulkija hälyttänyt poliisin paikalle. Tekijät löydettiin lähistöltä.

Mohamed Omar, jonka isä oli iranilainen, esiintyy kirjoituksissaan myös nimellä Eddie Råbock. Hän kummastelee kuinka valtamedian eräät toimittajat kehtaavat tehdä ymmärtäväisiä juttuja raskaisiin rikoksiin syyllistyneistä. Tuleeko näitä pyrkiä ymmärtämään? Jopa tuntemaan myötätuntoa? Ei ole Expressen kirjoittanut uhrien tilanteesta heidän kannaltaan.

Expressen käy maksumuurin takana olevassa jutussa lävitse tekijöiden taustaa. Toinen on ollut työttömänä ja elää vanhempiensa luona. Persoonallisuudessa on ”asosiaalisia piirteitä”. Toinen tekijä kertoo olevansa huumeiden käyttäjä, olleensa sijoitettuna perhekotiin ja joutuneensa myös ”huonoon seuraan”.

Expressenin jutussa väläytetään, että raskaisiin rikoksiin syyllistyneet, täysikäisen rikosvastuussa olevat voisivatkin päästä hoitoon, sen sijaan että passitettaisiin rangaistusta kärsimään.

Tekijät ovat saattaneet syyttömät ihmiset kauhun, tuskan ja halventavan kohtelun uhreiksi. Heidät olisi karkotettava maasta ja heti, vaatii Mohamed Omar. On kantaruotsalaisissakin sadistisia hulluja, mutta yleisesti ottaen ruotsalainen kulttuuri ei ole läheskään niin väkivaltainen ja aggressiivinen kuin vaikkapa Somaliassa ja Afganistanissa.

Omar uskoo, että kantaruotsalaisten nuorten on vaikea puolustautua väkivallan ja kovan kulttuurin piirissä kasvaneita vastaan. Maahanmuuttajat pitävät myös tiukasti yhtä. Massamaahanmuutto on tuonut nuoria miehiä väkivaltaisista, kollektivistista ja sovinistisista kulttuureista Ruotsiin, joka on rauhallinen, individualistinen ja heikolla kansallisella itsetunnolla varustettu.

Siksi monelle kantaruotsalaiselle nuorelle tilanne on turvaton. Solidaarisuudesta, lähimmäisyydestä ja laajasydämisyydestä saarnaavat poliitikot eivät heitä ajattele.

Lähteet Expressen, Det Goda Sämhället, Aftonbladet, Kansalainen.