Käytöstavat leimattiin ”rasismiksi”: Matkustajat eivät saa metelöidä ja syödä haisevia ruokia

17.3.2026 11:21
Nina Metsälä
Kuvituskuva: Kansalainen.

Wienin joukkoliikenteen uusi kampanja kehottaa matkustajia hillitsemään meteliä ja haisevien ruokien syömistä – aktivistien mielestä kyse on rakenteellisesta rasismista.

Wienin julkisen liikenteen yhtiö Wiener Linien on joutunut keskelle yllättävää kulttuurisotaa sen jälkeen, kun se julkaisi uuden kampanjansa, joka kehottaa matkustajia hillitsemään metelöintiä ja välttämään voimakkaasti haisevien ruokien syömistä täpötäysissä vaunuissa. Kampanja kulkee nimellä “Host kan Genierer?” – vapaasti suomennettuna: “Etkö yhtään häpeä?”, Junge Freiheitin mukaan.

Liikennevaltuutettu Ulli Sima puolustaa hanketta toteamalla, että miljoonien käyttämässä järjestelmässä tarvitaan selkeitä pelisääntöjä, jotta yhteiset tilat pysyvät siedettävinä ja toisia kunnioittavina. Yhtiön mukaan jopa 86 prosenttia matkustajista kokee meluhäiriöt ongelmaksi työmatkoillaan.

Mutta kaikille kampanja ei kelpaa.

Aktivistijärjestö näkee rasismia sielläkin, missä sitä ei ole

Maahanmuuttajataustaisten oikeuksia ajava ryhmä Black Voices Austria syyttää kampanjaa ”rasistisesta viestinnästä”. Vaikka julisteissa ei esitetä mitään tiettyä etnistä ryhmää, järjestön mukaan ohjeet hiljaisuudesta, puhelinmetelistä ja videoiden katselusta ilman kuulokkeita ovat ”näennäisen neutraaleja”, mutta ”kohdistuvat tosiasiassa rodullistettuihin ryhmiin”.

Ryhmä väittää, että kampanja voi rohkaista kansalaisia ”puuttumaan mustien, muslimien ja muiden vähemmistöjen käytökseen” julkisissa tiloissa. Myös ohje voimakkaasti tuoksuvien ruokien välttämisestä tulkitaan heidän mukaansa ”rasististen stereotypioiden jatkeeksi”.

Ei ensimmäinen kohu Wienin liikenteessä

Wienin joukkoliikenne on ollut viime kuukausina muutenkin otsikoissa. Aiemmin kaupunki herätti närää tarjoamalla alennuksia ”queer-asiakkaille”, mikä synnytti kiivasta keskustelua erityiskohtelusta ja identiteettipolitiikasta.

Nyt uusi kampanja on nostanut pintaan kysymyksen siitä, saako julkisessa liikenteessä enää vaatia käytöstapoja ilman, että joku tulkitsee sen syrjinnäksi.

