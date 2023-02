Odotuslistalle odotettua julkaisua varten liittyneiden ja uutta teknologiaa testanneiden käyttäjien joukossa on tiettävästi myös hakkereita, jotka yrittävät saada botin paljastamaan salaisuutensa. Toiset taas ovat halunneet tietää perustietoja, esimerkiksi mihin aikaan elokuvia näytetään ja mikä on päivämäärä.

Tekoälyn avulla toimiva chatbot, joka kutsuu itseään Bingiksi, näyttää vastaavan testaajien kysymyksiin vaihtelevalla menestyksellä.

Välähdyksiä keskusteluista, joita käyttäjät ovat tiettävästi käyneet Bingin kanssa, on päätynyt sosiaalisen median alustoille, kuten Reddit-ketjuun, joka on omistettu käyttäjille, jotka kamppailevat teknologian kanssa.

Eräässä kuvakaappauksessa käyttäjä kysyy, mihin aikaan uutta ”Avatar: The Way of Water” -elokuvaa esitetään englantilaisessa Blackpoolin kaupungissa. Bing vastaa, että elokuvaa ei vielä näytetä, sillä sen on määrä ilmestyä 16. joulukuuta 2022, mikä hämmentää käyttäjää.

Botti lisää sitten: ”Sen on määrä ilmestyä 16. joulukuuta 2022, mikä on tulevaisuudessa. Tänään on 12. helmikuuta 2023, joka on ennen 16. joulukuuta 2022.”

My new favorite thing – Bing’s new ChatGPT bot argues with a user, gaslights them about the current year being 2022, says their phone might have a virus, and says ”You have not been a good user”

Why? Because the person asked where Avatar 2 is showing nearby pic.twitter.com/X32vopXxQG

— Jon Uleis (@MovingToTheSun) February 13, 2023