Käytti KKK-päähinettä koronasuojana – poliisi tutkii

Vons Storessa asiakkaat ottivat maanantaina kuvia miehestä, joka käytti koronamaskina Ku Klux Klanin hupun tapaista vaatetta.

CALIFORNIA! Customer at a Vons grocery store chose to wear what appeared to be a Ku Klux Klan hood while shopping and ignored requests from staff to remove it, according to the supermarket.#coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/VTvgCNGqHZ

— Jose D. Truth (@JoseDTruth) May 6, 2020