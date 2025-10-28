”Kehohäpeästä vapauttava” kesäleiri paljastui ideologiseksi kokeiluksi – lapset pakotettiin suihkuun aikuisten kanssa

Vanhempien hälytyskellot soivat, kun lasten kirjeissä kuvailtiin suihkutiloja ja pelejä, jotka vaativat osallistumista saadakseen ruokaa. Leirin järjestäjä kiistää syytökset, mutta viranomaiset puuttuvat nyt toimintaan.

Espanjan Bernedonissa järjestetty kulttuurileiri on muuttunut vuosien saatossa radikaaliksi sukupuoli-ideologian kentäksi. Nyt viranomaiset tutkivat, mitä lapsille todella tapahtui.

Alun perin baskikulttuuriin tutustuttavaksi tarkoitettu kesäleiri on saanut uuden queer-painotuksen: kehohäpeän purkaminen ja sukupuolten moninaisuuden juhlistaminen. Leirin järjestäjänä toimii Euskal Udalekuak -organisaatio, ja sen vetäjänä tunnetaan transaktivisti Aner Peritz.

Vanhemmat hälyttivät viranomaiset, kun kotiin saapui lasten käsin kirjoittamia kirjeitä, joissa kuvailtiin epämukavia ja seksuaalissävytteisiä tilanteita. Puhelimet oli takavarikoitu, ja yhteydenpito kotiin sallittiin vain kirjeitse. Lapset ohjeistettiin käyttämään yhteisiä suihkuja yhdessä aikuisten ohjaajien ja eri sukupuolta olevien leiriläisten kanssa. Osa lapsista järjesti omatoimisesti erilliset suihkuvuorot vastalauseena.

Leirillä kerrotaan myös pakotetun osallistumaan ”trans-teemaisiin” peleihin saadakseen ruokaa. Kannabiksen käyttö leirialueella ei jäänyt huomaamatta. Viranomaiset ovat vahvistaneet, ettei leirillä ollut virallista toimilupaa.

Järjestäjät kiistävät syytökset ja puolustautuvat väittämällä, että ohjelma pyrki vapauttamaan lapset kehohäpeästä. Aluehallinto on luvannut tiukentaa nuorisoleirien valvontaa.

Lähde: European Conservative

