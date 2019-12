Keitä on Greta Thunbergin takana – ja miksi?

Greta Thunberg ei vain sattumalta ilmestynyt parlamentin edustalle ja alkanut osoittamaan mieltään ilmaston puolesta.

Greta Thunbergin perhe asuu Kungsholmenissa Tukholmassa. Isä Svante on musiikkituottaja, äiti Malena Ernman on Ruotsissa kuuluisa oopperalaulaja. Perhe ei ole rikas, mutta varsin varakas: Svante Thunbergin Ernman Produktion AB:n liikevaihto oli 363 000 euroa vuonna 2018. Rahaa tärkeämpää on, että Thunberg-Ernmanit ovat hyvin verkostoituneita, he tuntevat monia maan julkkiksia, poliitikkoja ja tiedemiehiä. Gretan äidin mukaan tämä johtuu siitä, että vuosikausia ympäri maailmaan matkustettuaan he käsittivät näiden lentomatkojen järjettömyyden ja lopettivat ne. He alkoivat tutkia ilmastoa ja ottivat yhteyttä tiedemiehiin. Eräs heistä oli meteorologi Pär Holmgren, joka esitteli heidät myös muille ilmastotutkijoille.

Perheen ja ilmastotutkijoiden verkosto oli syntynyt jo kauan ennen Greta Thunbergin ilmastolakkoa. Ilmastomuutos oli kestoteema perheessä, ja Greta omaksui sen: Toukokuussa 2018 hän otti osaa Svenska Dagbladet -lehden kirjoituskilpailuun ja kirjoitti ilmastomuutoksen mielettömyydestä. Greta voitti kilpailun, ja kirjoitus julkaistiin lehdessä. Extinction Rebellion -liikkeen eräs johtohenkilö ilmastoaktivisti Bo Thorén sattui lukemaan sen.

Hän otti yhteyttä Thunbergiin kysyen, ryhtyisikö Greta ja muut nuoret lakkoilemaan ilmaston puolesta esimerkiksi koulujen pihoilla. Kun kukaan hänen kavereistaan ei halunnut lähteä mukaan, Greta aloitti mielenosoitukset yksin.

Vähän ennen Greta Thunbergin ensimmäistä lakkopäivää 20. elokuuta 2018 Thorén ilmoitti sähköpostiviesteillä ilmastoaktivistiverkostolleen tulevasta mielenosoituksesta. Yksi viestin saaneista oli Ingmar Rentzhog, joka oli perustanut We Don’t Have Time -start-up yrityksen, ilmastoaktivistien someverkoston. Verkosto, jonka johtokunnassa on muun muassa Stuart Scott – yhdysvaltalainen ympäristöaktivisti – on perustettu ilmastomielenosoitusten järjestämiseksi.

Yrittäjä Rentzhog kertoo kollegansa ottaneen ensimmäisenä valokuvan Thunbergistä tämän ensimmäisenä lakkopäivänä. Kuvassa oli hänen mukaansa valtavasti vetovoimaa, ja ”siinä oli jotain ikonista.” Kuva levisi Ruotsissa todella nopeasti, mihin osasyynä saattoi olla yleisöä kiehtova yhdistelmä, jossa tähtiartistin mentaalisesti poikkeava tytär levittää tunteisiin vetoavaa sanomaa.

Gretan annettua ensimmäisen haastattelunsa alkoi hänen Asperger-syndroomalleen syntyä oma rooli. Gretaa haastatellut toimittaja Karin Sörbring kertoo, että Greta puhuu syndrooman johdosta epätavallisen fokusoituneesti. Hän vain toistaa yhä uudelleen ydinsanomaansa: ”Poliitikot, noudattakaa Pariisin ilmastosopimusta.”

Aiemmin mainitulla yhdysvaltalaisella ilmastoaktivistilla on ollut myös valtava merkitys Thunbergin kansainvälisen läpimurron kannalta. Syksyyn 2018 mennessä muualla kuin Ruotsissa vain lähinnä Fridays for Future -liikkeen jäsenet olivat kuulleet Thunbergista somen välityksellä. Ingmar Rentzhog kertoo, että vähän ennen joulukuun Katowicen YK-ilmastokokousta eräs tuttu mies ilmastopiireistä oli ollut sattumalta käymässä Tukholmassa: yhdysvaltalainen Stuart Scott, joka toimi vaikutusvaltaisten tiedemiesten ja aktivistien International Society for Ecological Economics -järjestössä. Scott sanoo olevansa ”varsin hyvin verkostoitunut” YK:ssa.

Scott kertoo Rentzhogin esitelleen hänelle silloin Tukholmassa Thunbergin isän, jonka vakaumuksen johdosta Scott oli ”täysin otettu.” Scott oli sitten järjestänyt isälle ja Gretalle kaksi kulkulupaa YK-konferenssiin. Kokouksen yhteydessä hän järjesti lehdistötilaisuuden Thunbergille. Greta puhui sen jälkeen myös eri yhteyksissä. Asian ympärille syntyi oma dynamiikkansa, ja pian myös YK-pääsihteeri António Guterres huomasi Gretan.

– Greta oli hyvin kysytty ja hänellä oli paljon esiintymisiä, sanoo Scott ja jatkaa: – Lopulta Guterres järjesti, että Greta sai puhua myös kolmen minuutin ajan yleiskokouksen lopetustilaisuudessa. Se merkitsi Gretan lopullista läpimurtoa.

Greta Thunberg ei vain sattumalta ilmestynyt parlamentin edustalle ja alkanut osoittamaan mieltään. Hänestä tuskin olisi tullut kuuluisa ilmastoikoni, jos hänen ilmastonsuojelun edistämispotentiaalinsa havainneet täysi-ikäiset aktivistit eivät olisi olleet vahvasti mukana pelissä.

Lähde Welt