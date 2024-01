Kenraaliluutnantti Janne Jaakkola Puolustusvoimain komentajaksi

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on keskiviikkona 31. tammikuuta 2024 nimittänyt kenraaliluutnantti Janne Jaakkolan Puolustusvoimain komentajan virkaan ajalle 1. huhtikuuta 2024 – 31. maaliskuuta 2029. Nykyinen komentaja, kenraali Timo Kivinen siirtyy reserviin 31. maaliskuuta 2024.

Kenraaliluutnantti Janne Jaakkola (s. 1967) on toiminut Puolustusvoimien strategiapäällikkönä vuodesta 2023 lähtien. Sitä ennen Jaakkola on palvellut muun muassa suunnittelupäällikkönä ja logistiikkapäällikkönä Pääesikunnassa, pataljoonan komentajana ja erikoisoperaatio-osaston johtajana (EUBG) Utin jääkärirykmentissä, Puolustusvoimain komentajan adjutanttina vuosina 2004–2007 sekä kriisinhallintatehtävissä Afganistanissa ja Kosovossa. Jaakkola on suorittanut yleisesikuntaupseerikurssin Norjassa ja valmistunut yleisesikuntaupseeriksi Maanpuolustuskorkeakoulusta vuonna 2001. Kenraaliluutnantiksi hänet ylennettiin vuonna 2023.

– Puolustusvoimain komentajan tehtävä on kunnia ja valtiojohdon merkittävä luottamuksenosoitus. Tehtävään liittyvä vastuu korostuu toimintaympäristömme haastavassa tilanteessa. Tässä kohtaa keskitytään kuitenkin nykyisen tehtävän hoitamiseen. Tulevan komentajakauden kysymyksiä käsitellään sitten aikanaan, kenraaliluutnantti Jaakkola toteaa.

Kenraaliluutnantti Jaakkolan Curriculum Vitae

