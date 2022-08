Keravalta ja Järvenpäästä ilmoituksia itsensäpaljastajasta

Itä-Uudenmaan poliisi on saanut ilmoituksia Keravan ja Järvenpään alueilla liikkuneesta itsensäpaljastajasta ja tutkii tapausta.

– Kehotamme aina ensisijaisesti näissä tilanteissa ottamaan heti yhteyttä hätäkeskukseen eli soittamaan puhelinnumeroon 112 ja mielellään välittömästi tilanteen tapahtuessa, eikä vasta tekijän poistuttua paikalta. Toki tilanteen yllättävyys voi hämmentää eikä silloin tule heti mieleen soittaa poliisia paikalle. Mutta vain hätäkeskukseen soittamalla poliisin on mahdollista reagoida tilanteeseen akuutisti. Saatujen havaintojen perusteella pystymme paremmin kohdentamaan valvontaa alueilla, rikoskomisario Krista Vallila neuvoo.

Itsensäpaljastamisella tarkoitetaan seksuaalista häiriötä, jolle ominaista on pyrkimys saada mielihyvää paljastamalla omat sukupuolielimensä, tietyt ruumiinmuodot tai seksuaalinen toiminta muille ihmisille. Itsensäpaljastamisen rikosnimike on sukupuolisiveellisyyden julkinen loukkaaminen ja siitä voi saada sakon tai enintään kuusi kuukautta vankeutta. Jos itsensäpaljastajan kohteena on lapsi, voi tulla rikosnimikkeeksi lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yritys ja tällöin ovat rangaistuksetkin kovempia.

Itsensäpaljastaja saattaa siis hakeutua myös alaikäisten seuraan. Alaikäisiin kohdistuneet seksuaalissävytteiset lähestymiset tai vastaavat on aina hyvä ilmoittaa poliisille. Siksi huoltajien on hyvä keskustella lasten ja nuorten kanssa, miten pitää toimia, jos kohtaa itsensäpaljastajan, koska tilanne voi olla lapselle hyvinkin traumaattinen.

– Jos kohtaa itsensäpaljastajan, on viisainta ja turvallisinta poistua paikalta välittömästi ja olla osoittamatta itsensäpaljastajalle huomiota. Ja soittaa heti hätäkeskukseen, Vallila neuvoo.

Poliisi muistuttaa myös, että on syytä jättää itsensäpaljastajaksi epäillyn henkilön kiinniottaminen viranomaisille, jotta ei itse syyllisty rikokseen.

Poliisi