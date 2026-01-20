Kerrostaloasuntoon murtauduttiin Savonlinnassa – poliisi tavoitti epäillyt tekijät

Savonlinnan keskustan alueella, Ruislahdessa murtauduttiin kerrostaloasuntoon viime torstaina 15.1. aamupäivällä ja asunnosta anastettiin muun muassa aseita, koruja ja elektroniikkaa.

Murto oli tapahtunut sillä välin, kun asunnossa asuvat olivat sieltä poissa ja murron huomasi asunnossa asuva nainen palatessaan kauppareissulta kotiin. Asunnossa olevia komeroita ja kaappeja oli pengottu ja asunosta oli anastettu muun muassa kolme asetta, erilaisia koruja sekä kannettava tietokone ja kaksi tablettitietokonetta.

Poliisi tavoitti asuntomurtoon epäillyt tekijät myöhemmin torstai-iltana toisen poliisitehtävän yhteydessä Nätkin kaupunginosassa. Tuolloin erääseen asuntoon pyrkivän miehen hallusta löytyi tuosta Ruislahden asunnosta anastettu haulikko ja asunnosta, jonne hän oli pyrkimässä, löytyi muuta asuntomurrossa anastettua omaisuutta. Poliisi otti kiinni asuntoon pyrkimässä olleen 03-syntyneen savonlinnalaisen miehen sekä asunnosta kaksi muuta paikkakunnalla asuvaa miestä sekä yhden niin ikään paikkakuntalaisen naisen, joiden osallisuutta Ruislahden asuntomurtoon tutkitaan.

Poliisi on saanut takaisin Ruislahden asunnosta anastetut aseet sekä lähes kaiken muunkin murron yhteydessä anastetun omaisuuden. Tapausta tutkitaan törkeänä varkautena.