Kerrostaloon ammuskellut irakilaismies päästettiin heti vapaaksi – kertoi olevansa ”vapaustaistelija”

Iranin shaahiajan lipun vuoksi kohteeksi joutunut kerrostalo herätti poliittisen motiivin epäilyn, mutta syyttäjä tiputti vakavimmat rikosnimikkeet pois.

Aachenissa koettiin maaliskuun puolivälissä tilanne, joka herättää jälleen kysymyksiä Saksan maahanmuuttopolitiikan ja oikeuslaitoksen linjasta. Useita laukauksia kerrostaloon ampunut irakilaismies päästettiin vapaaksi, vaikka tapausta tutkittiin aluksi tapon yrityksenä ja vaikka miehellä oli entuudestaan pitkä lista rikosepäilyjä.

Poliittinen motiivi: kohteena asunto, jossa esillä Iranin shaahiajan lippu

Ammuskelu tapahtui varhain 14. maaliskuuta Perliskerstrassella. Luodit rikkoivat ensimmäisen kerroksen ikkunat ja osuivat myös sisätiloihin. Paikalta löytyi useita hylsyjä, ja yksi luoti vaurioitti kaasulinjaa, mikä pakotti viranomaiset evakuoimaan 12 asukasta.

Kohde ei ollut sattumanvarainen. Asunnossa oli esillä Iranin ennen vuotta 1979 käytetty lippu, joka on nykyisen islamistihallinnon vastustajien symboli. Tutkijoiden mukaan teolla saattoi olla poliittinen motiivi, mahdollisesti yhteydessä Iranin sisäisiin jännitteisiin ja kurdikysymykseen.

Epäilty löytyi ase kädessään – kertoi olevansa ”vapaustaistelija”

Poliisi otti pian kiinni 28-vuotiaan irakilaismiehen, joka liikkui tapahtumapaikan läheisyydessä ase ja tyhjä lipas mukanaan. Miehen kerrotaan olleen päihtyneen oloinen, ja huumetestit viittasivat amfetamiinin käyttöön.

Pidätyksen yhteydessä mies kuvaili itseään ”Iranin vapaustaistelijaksi”. Hän myös myönsi ampuneensa. Tutkijat epäilevät, että kohteena oli henkilö, joka oli julkaissut verkossa kurdeihin liittyvää poliittista sisältöä.

Syyttäjä perääntyi – vakavimmat rikosepäilyt tiputettiin pois

Vaikka tapausta tutkittiin aluksi tapon yrityksenä, syyttäjä ei lopulta hakenut vangitsemista. Vakavimmat rikosnimikkeet pudotettiin pois, ja jäljelle jäivät vain ase- ja vahingontekorikokset. Mies päästettiin vapaaksi jatkotutkinnan ajaksi.

Moninkertainen rikostausta – mutta karkotusta ei silti toteutettu

Epäilty ei ole Saksan viranomaisille tuntematon. Hänellä on ollut käytössään useita henkilöllisyyksiä, ja häntä on aiemmin tutkittu mm. pahoinpitelystä, varkaudesta ja jopa toisesta tapon yrityksestä. Lisäksi hänellä on tuomio viranomaisen vastustamisesta.

Silti yritys ottaa mies säilöön karkotusta varten kariutui. Tuomioistuin hylkäsi hakemuksen, koska ”ei ollut riittävää näyttöä siitä, että hän tekisi uusia rikoksia”.

Viranomaiset vaikenevat yksityiskohdista

Aachenin syyttäjänvirasto vahvisti lyhyessä lausunnossaan, että vangitsemispyyntö oli hylätty, mutta ei kommentoinut tapausta enempää vedoten tietosuojaan. Lausunnossa ei mainittu epäillyn taustaa eikä rikoshistoriaa.

Tapaus siirtyi osavaltion turvallisuusviranomaisten käsiteltäväksi.

