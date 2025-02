Miljoonat ukrainalaiset ovat sodan alkamisen jälkeen hakeneet turvapaikkaa Euroopan unionista.

Keski-Euroopan maissa asuvien ukrainalaisten pakolaisten elämä voi muuttua merkittävästi, jos Ukrainassa saavutetaan tulitauko tai rauhansopimus.

Tiistaina 18. helmikuuta Saudi-Arabiassa käydyt Yhdysvaltojen ja Venäjän virkamiesten väliset neuvottelut olivat ensimmäinen askel kohti rauhansopimusta, jolla lopetettaisiin Venäjän ja Ukrainan välinen sota, joka on jatkunut kolme vuotta Venäjän 24. helmikuuta 2022 tekemän hyökkäyksen jälkeen.

Virallisten tilastojen mukaan 4,3 miljoonaa ukrainalaista on saanut tilapäistä suojelua Euroopan unionissa. Saksassa on eniten ukrainalaisia (1,2 miljoonaa), seuraavaksi eniten Puolassa (990 000) ja Tšekissä (390 000).

Kun uutiset tulitauon mahdollisesta toteutumisesta lähikuukausina ovat kuitenkin tulleet julki, jotkin maat ovat jo antaneet lausuntoja siitä, mitä rauhansopimus merkitsisi niiden pakolaisille.

Tiistaina Tšekin sisäministeri Vít Rakušan sanoi, että tulitauon julistamisen tai sodan päättymisen jälkeen Tšekin tasavallassa olevat ukrainalaiset eivät enää saa tilapäistä suojelua, mikä tarkoittaa, että he eivät enää pääse maksutta julkiseen terveydenhuoltoon ja koulutukseen, kouluttautumaan ja työskentelemään maassa.

He voivat kuitenkin edelleen oleskella maassa tietyn ajan ja heillä on mahdollisuus hakea tilapäistä oleskelulupaa, ministeri lisäsi.

Hiljattain hyväksytty laki ottaa käyttöön väylän pitkäaikaiseen oleskelulupaan ukrainalaisille pakolaisille, jotka ovat asuneet maassa yli kaksi vuotta. Heillä on oikeus jäädä maahan, jos he ovat taloudellisesti omavaraisia, heillä on vakaa asunto ja heidän lapsensa ovat kirjoilla Tšekin koulutusjärjestelmässä.

Tällä välin puolalaiset yritykset ovat huolissaan siitä, että ukrainalaisten työntekijöiden joukkomuutto aiheuttaisi vakavaa haittaa monille teollisuudenaloille.

Valmistajia, yrittäjiä ja sijoittajia edustavan Employers of Poland -järjestön pääekonomisti Kamil Sobolewski sanoi, että ukrainalaisnaisten lähtö iskisi pahasti Puolan hotelli- ja ravintola-alaan sekä kaupan, logistiikan ja hoivapalvelujen alaan.

Ukrainan jälleenrakennustarve sodan jälkeen merkitsisi myös sitä, että suuri määrä ukrainalaisia miehiä palaisi, jolloin työmarkkinoille jäisi valtava aukko rakennustyöntekijöiden ja autonkuljettajien osalta.

Puolan talousinstituutin tietojen mukaan vain 21 prosenttia pakolaisista aikoo asettua pysyvästi Puolaan.

Ukrainalla itsellään on pulaa sotilaista taistellessaan hitaasti eteneviä venäläisiä joukkoja vastaan, mutta myös ammattitaitoisista työntekijöistä on valtava pula. Kiovan hallitus käynnisti hiljattain aloitteen ”yhtenäisyyskeskusten” perustamisesta maihin, joissa on paljon ukrainalaisia pakolaisia, jotta ukrainalaiset saisivat yhteyden kotimaahansa.

Varapääministeri Oleksiy Chernyshov vakuutti, että kotiinpaluusta kiinnostuneet ukrainalaiset voidaan vapauttaa sotilaallisesta liikekannallepanosta, ja sanoi, että Kiova on valmis integroimaan uudelleen ammattitaitoisia työntekijöitä, joita tarvitaan monilla kriittisillä teollisuudenaloilla.

Kysymys on tietenkin edelleen siitä, tuntevatko EU:n naapurimaissa asuvat ukrainalaiset, että kotiinpaluu on riittävän turvallista, vaikka tulitauko saavutettaisiinkin.

Lähde: European Conservative

