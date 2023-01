Keski-Suomessa iso huumausainerikoskokonaisuus eteni syyteharkintaan

Tiedote 2.1.2023 | Poliisi

Sisä-Suomen poliisi on Keski-Suomessa tutkinut vuosina 2021-2022 laajaa huumausaineisiin, ampuma-aseisiin sekä dopingaineisiin liittyvää rikosepäilykokonaisuutta. Poliisi pääsi rikosepäilyjen jäljille omien tutkintatoimiensa johdosta.

Sisä-Suomen poliisilaitos on paljastanut Keski-Suomessa poikkeuksellisen suuren huumausaineiden salakuljetus- ja levittämisoperaation. Poliisi epäilee maahan tuodun syksyn 2021 ja kesän 2022 välisenä aikana yhteensä 54 kg amfetamiinia ja kaksi kg kokaiinia. Huumausaineet epäillään tuodun Ruotsin kautta Suomeen ja huumausaineiden katukauppa-arvo olisi ollut noin kolme miljoonaa euroa.

Poliisi on takavarikoinut rikosepäilyyn liittyen noin 30 kg amfetamiinia, pääosin amfetamiini on vahvuudeltaan noin 30-prosenttista. Lisäksi poliisi on takavarikoinut useita sarjatuliaseita (mm. Suomi- sekä Uzi-konepistoolin), 860 käyttöjakson verran dopingaineita, noin 44 000 euroa käteistä rahaa sekä useita autoja ja moottoripyöriä.

– Rikosepäilykokonaisuuteen liittyy yli kymmenen epäiltyä, heistä seitsemän on edelleen tutkintavankeudessa. Iältään epäillyt ovat noin 30-40 vuotiaita. Poliisin käsityksen mukaan epäillyillä on ollut tietyt johtosuhteet ja hierarkia siten, että kahdella epäillyllä on ollut aktiivisin rooli päätöstentekijöinä. Lisäksi on ollut toteuttajaporukkaa, joka on osallistunut esimerkiksi aineiden sekä rahavarojen siirtelyyn ja säilyttämiseen, toteaa tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Ari Rutanen.

Poliisin 2022 etsinnällä takavarikoimia huumausaineita, 23 kilogrammaa amfetamiinia.

Kuvassa on poliisin etsinnältä takavarikoimia ampuma-aseita. Kuvassa on muun muassa Suomi-konepistooli sekä Uzi. Lisäksi poliisi on takavarikoinut tässä esitutkintakokonaisuudessa toimintakuntoisen Emma-pikakiväärin. Poliisin tiedossa ei ole, että rikosepäilyihin liittyen ampuma-aseita olisi käytetty uhkausmielessä vaan aseita on todennäköisesti hankittu keräilytarkoituksessa.

Poliisin etsinnällä takavarikoimia dopingaineita (860 käyttöjaksoa).

Poliisi