Keskuspankin entinen virkamies: Saksan väestörakenteen muutos kiihtyy ennustettua nopeammin

Viisitoista vuotta kiistellyn bestsellerinsä jälkeen entinen keskuspankkiiri väittää, että hänen synkkiä näkymiään Saksan väestönkehityksen taantumisesta aliarvioitiin valtavasti.

Thilo Sarrazin, Bundesbankin entinen johtokunnan jäsen, jonka vuonna 2010 julkaistu kirja ”Deutschland schafft sich ab” (”Saksa hävittää itsensä”) herätti kiistoja, on palannut valokeilaan ja julkaissut bestselleristään uudistetun painoksen. Hän väittää teoksessaan, että hänen alkuperäiset ennustuksensa Saksan massamaahanmuutosta ja väestörakenteen muutosta koskevista ennusteistaan ovat ylittäneet todellisuuden.

Tšekkiläisen Echo24-uutistoimiston haastattelussa Sarrazin pohti aiempaa teosta ja totesi, että vaikka hän oli pitkälti oikeassa ennusteissaan, maahanmuuton laajuus ja vauhti – erityisesti vuoden 2015 kriisin jälkeen – ovat ylittäneet hänen alkuperäiset laskelmansa.

Hän totesi, että hänen väestömallinsa oli olettanut, että vuotuinen nettomaahanmuutto olisi ollut 50 000-100 000 ihmistä, mikä perustui silloisiin virallisiin ennusteisiin. Vuosikymmenen aikana Saksaan on kuitenkin saapunut keskimäärin 500 000 uutta maahanmuuttajaa vuodessa, joista suurin osa tulee Euroopan unionin ulkopuolelta ja pääasiassa muslimienemmistöisistä maista.

”Tuolloin ennustin, että saksalaisista tulisi muutaman vuosikymmenen kuluessa vähemmistö omassa kotimaassaan”, Sarrazin sanoi.

”Mutta se tapahtuu jo paljon aikaisemmin.”

Lopullinen muutos on vain kahden sukupolven päässä – mutta tilanne voi vielä pahentua

Sarrazin oli alun perin keskusta-vasemmistolaisen sosiaalidemokraattisen puolueen jäsen, mutta hänet erotettiin sekä Bundesbankista että SPD:stä kirjansa julkaisemisen jälkeen.

Vaikka kriitikot syyttivät häntä muukalaisvihasta ja pelon lietsonnasta, hän väittää nyt, että tiedot oikeuttavat hänen varoituksensa. Hänen mukaansa Saksassa on nyt enemmän ulkomailla syntyneitä asukkaita kuin jopa Yhdysvalloissa. Hänen mukaansa raaka lukumäärä ei kuitenkaan ole yhtä tärkeä kuin ikäjakauma.

”Yli 65-vuotiaista 15 prosentilla on maahanmuuttajatausta, mutta 15-vuotiaista 45 prosentilla ja vastasyntyneistä yli 50 prosentilla”, Sarrazin sanoi.

”Etnisten saksalaisten osuus syntyneistä on vain noin 40 prosenttia. Lainaan tilastokeskuksen vuosikirjaa 2020. Nämä luvut ovat ratkaisevia sen kannalta, miltä Saksan väestö näyttää vuonna 2070, kun otetaan huomioon, että olemme vain noin kahden sukupolven päässä siitä.”

Hän ennustaa, että vuoteen 2070 mennessä noin 80 prosenttia kaikista syntyneistä lapsista syntyy muille kuin saksalaisille äideille, joista suurin osa on muslimeja.

”Tämä on tämänhetkinen arvioni, mutta… tilanne voi vielä pahentua. Esimerkiksi jos tulee uusi äkillinen massamaahanmuuton aalto”, hän varoitti.

Sarrazin väitti myös, että hänen ennusteensa koulutuksen heikkenemisestä ovat osoittautuneet oikeiksi. Hän väitti, että kansainväliset vertailuanalyysit, kuten PISA, osoittavat nyt oppilaiden suoritusten huomattavaa laskua kaikkialla, ja tämä suuntaus johtuu hänen mukaansa suurelta osin maahanmuuttoon liittyvistä väestörakenteen muutoksista. Hän myönsi, että myös digitaalisilla häiriötekijöillä, kuten matkapuhelimilla, on merkitystä, mutta hän katsoi, että ensisijainen tekijä on heikommin menestyvien oppilaiden kasvava osuus.

”Tosiasia on paitsi se, että perusopetuksen heikkeneminen on edennyt paljon pidemmälle kuin odotin, myös se, että oppilasryhmien välillä on edelleen suunnilleen samat erot suorituksissa heidän taustansa perusteella”, hän sanoi.

Lähde: Remix News

