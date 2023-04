Maanpetosrikoksesta epäillyt pyrkivät juuri eduskuntaan, mutta eivät tulleet valituiksi.

Poliisi vaatii kolmea henkilöä vangittavaksi epäiltynä turvallisuus­salaisuuden paljastamisesta. Rikos luokitellaan maanpetosrikokseksi.

Vangitsemisvaatimusta käsitellään perjantaina Oulun käräjäoikeudessa. Poliisi epäilee, että kolmikko on kerännyt ja julkaissut sosiaalisen median alustoilla tietoaineistoa, joka luokitellaan salassa pidettäväksi.

Vangittavaksi vaaditut ovat 45-vuotiaat kaksoset Mikko Antero Vapa ja Marko Heikki Vapa, sekä Anne Maria Oikarinen, 37.

Vangittavaksi vaadituilla veljeksillä on ollut yhteistä yritystoimintaa veripalvelu­yrityksessä. Yritys on väittänyt mittaavansa syntiä verestä. Osoitetietojen mukaan veljeksillä on yhteinen osoite Keminmaalla.

He pyrkivät myös eduskuntaan, Mikko Vapa kristallipuolueen listoilta Oulun vaalipiiristä, Marko Vapa Valta kuuluu kansalle -puolueen listoilta Lapin vaalipiiristä.

Kumpikaan veljeksistä ei tullut valituksi eduskuntaan. He ovat niittäneet myös mainetta urheilussa, kummallakin on kertomansa mukaan usean lajin Suomen mestaruuksia.

Mikko Vapa kertoo kotisivuilla olevansa terveysteknologia­yrittäjä. Hän on koulutukseltaan tietotekniikan filosofian maisteri. Viime aikoina mies on opiskellut ylempää ammattikorkeakoulututkintoa tietojärjestelmien kehittämisestä Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Mikko Vapa on armeijakoulutukseltaan tiedustelu-upseeri, ja hänen sotilasarvonsa on yliluutnantti. Hän ja vangittavaksi vaadittu nainen Anne Oikarinen kertovat nettisivuilla olevansa keskenään kihlattuja. Oikarinen pyrki eduskuntaan kristallipuolueen listoilta Oulun vaalipiiristä, mutta ei tullut valituksi.

Anne Oikarinen kertoo puolueensa nettisivuilla olevansa koulutukseltaan rakennusinsinööri sekä vaatealan artesaani. Oikarinen koki, että hänen kutsumuksensa on tehdä asioita Suomen hyväksi. Naisella on oma Youtube-kanava, johon hän on luonut sisältöä.

– Näinä aikoina totuuden tuominen vaihtoehtoisilla mediakanavilla on tärkeää, koska sitä ei valitettavasti meidän vallanpitomediasta tule, Oikarinen kirjoitti.

Marko Vapa on toivonut muun muassa Nato-hakemuksen perumista sekä EU:sta irtautumista. Hän on koulutukseltaan liikuntatieteiden maisteri.

Poliisin mukaan epäilty rikos ei ole tapahtunut viranomaistoiminnan yhteydessä.

– Poliisi epäilee, että julkaistut tiedot ovat luonteeltaan sellaisia, että ne ovat omiaan aiheuttamaan vakavaa haittaa Suomen huoltovarmuudelle, maanpuolustukselle ja turvallisuudelle, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jukka Nurmenniemi kertoo.

Esitutkinta jatkuu muun muassa epäiltyjen kuulusteluilla.

Lähde: Poliisi, Ilta-Sanomat