Keskusrikospoliisin laaja esitutkinta törkeästä ihmiskaupasta ja petoskokonaisuudesta valmistui

Törkeä ihmiskaupparikos paljastui toisen rikosasian yhteydessä tehdyn etsinnän myötä Kajaanissa. Kotietsinnässä havaittiin talon autotallin ikkunattomaan takahuonetilan lattialla oleva runkopatja. Esitutkinnassa saadun selvityksen perusteella poliisi epäilee, että uhri on edellä mainituin keinoin saatettu osittain pakkotyöhön. Poliisin näkemyksen mukaan uhrin henkilötiedot on valjastettu rikolliseen toimintaan, josta saatu hyöty on kanavoitu pääepäillyn ja hänen lähipiirinsä käyttöön. Uhrille itselleen on koitunut kokonaisuudesta satojen tuhansien eurojen velka- ja perintärästit.

Esitutkinnan perusteella 16:ta Suomen kansalaista epäillään törkeästä ihmiskaupasta ja useista kymmenistä törkeistä petoksista. Kokonaisuudessa törkeistä petoksista on epäiltynä myös rikosten uhreja, jotka ovat Suomen ja Ruotsin kansalaisia.

Tekojen epäillään tapahtuneen vuoden 2024 aikana eri puolella Suomea. Esitutkinnan aikana noin 40 henkilöä on ollut kiinniotettuna ja yli 20 henkilöä tutkintavankeudessa. Epäillyt henkilöt kuuluvat sukulaisuuteen perustuvaan rikollisverkostoon. Verkostoon kuuluvien henkilöiden väliset yhteydet liittyvät perheiden ja sukujen välillä oleviin rakenteisiin.

Rikollisverkostoon kuuluvien henkilöiden epäillään järjestäneen noin 20 ihmistä Ruotsista Suomeen. Esitutkinnassa on tutkittu 13 uhrin kokonaisuus. Ruotsista saapuneet uhrit ovat olleet heikossa sosioekonomisessa asemassa ja heille on järjestetty majoitus Suomessa. Majoittamisen jälkeen uhrien nimissä on tehty useita petoksia, joista uhrit eivät ole pääsääntöisesti olleet tietoisia. Osalle uhreista oli luvattu valheellisesti rahallinen palkkio niin sanottuna bulvaanina toimimisesta. Petosten avulla rikollisverkosto on saanut noin 750 000 euron rikoshyödyn.

─ Epäiltyjen toiminta on ollut hyvin järjestäytynyttä ja siihen on liittynyt monia rooleja. Verkostoon kuuluneista henkilöistä osa on värvännyt uhreja, järjestänyt kuljetuksia ja majoituksia, hoitanut petoksiin liittyviä järjestelyjä, tai johtanut verkoston toimintaa. Uhrit ovat pääsääntöisesti olleet asunnottomia ja päihderiippuvaisia, mikä on vaikuttanut heidän saamiseensa mukaan rikolliseen toimintaan, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Antti Kamppuri Keskusrikospoliisista.

Esitutkintaa on tehty yhteistyössä Oulun poliisilaitoksen, Ruotsin poliisin ja Europolin kanssa. Esitutkinta siirtyy syyteharkintaan Etelä-Suomen syyttäjäalueelle.