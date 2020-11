Keskustan puoluevaltuusto vaatii valokuituverkkoa kaikkialle Suomeen: ”Nopeat nettiyhteydet ovat 2000-luvun juokseva vesi”

Keskustan puoluevaltuusto näkee nopeat nettiyhteydet kynnyskysymyksenä Suomen tulevaisuudelle.

Keskustan puoluevaltuuston poliittisessa kannanotossa nostetaan vain yksi aihe esille – kohtuuhintaiset nopeat nettiyhteydet. Keskustan puoluevaltuusto kokoontui tänä viikonloppuna etäyhteyksin Mikkelistä.

Kunnolliset tietoliikenneyhteydet ja mahdollisimman kattava valokuituverkko pitää keskustan puoluevaltuuston julkilausuman mukaan ulottaa kaikkialle Suomeen.

– Nopeat ja kohtuuhintaiset nettiyhteydet ovat 2000-luvun juokseva vesi.

Toimiva arki kotona ei saa olla postinumerosta kiinni.

– Tässä kaikessa on kyse monipaikkaisen Suomen mahdollistamisesta, koska ihmiset sitä haluavat. Monipaikkaisuuden esteet on purettava, jotta ihmiset voivat vapaasti valita missä asuvat, työtänsä tekevät tai vapaa-aikaansa viettävät. Se on Keskustan linja.

Kaupunkilaisliberaalin puolueen vaatimukset ovat aiemmin herättäneet ihmetystä. Syksyllä keskustan silloinen puheenjohtaja Katri Kulmuni vaati, että Suomen tulee perustaa oma avaruushallinto ja avaruuspolitiikka, jotka auttavat luomaan selvät pelisäännöt avaruudessa toimimiseen.