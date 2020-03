Kestäisikö Ruotsi viisi miljoonaa tulijaa?

Professori Ronald Stade kirjoittaa Sydsvenska Dagbladetin vieraskynässä, ettei Ruotsi maahanmuuttokriisiä ole nähnytkään. Vasta kun maahan olisi tullut 5 miljoonaa pakolaista, voitaisiin kriisin termiä käyttää. Stade käyttää esimerkkinä Skånea, jossa tähän asti on koettu muuttoliikkeen suurimmat vaikutukset.

Stade on Malmön Yliopiston rauhan- ja konfliktintutkimuksen laitoksen professori. Hän perustaa näkemyksensä Libanoniin, joka 4 miljoonan asukkaansa ohella on ottanut vastaan 2 miljoonaa pakolaista. Libanon on maa-alaltaan Skånen kokoinen, jossa asukkaita on vajaat 1,4 miljoonaa.

Staden logiikan mukaan kriisistä voitaisiin puhua vasta, kun tulijoita eteläruotsalaiseen lääniin olisi noin 680 000 henkeä. Jotakuinkin kymmenkertaisesti 2015 kriisin aiheuttama. Vastaavasti koko Ruotsin tasolla väestön 50 prosentin lisäys tarkoittaisi 5 miljoonan tulijan vastaanottoa.

Professori maalaa kuvan Skåneen saapuneista sadoista tuhansista, jotka eläisivät sellaisissa oloissa kuin monessa Lähi-Idän maassa. Heitä asuisi pikaisesti kokoonkyhätyillä telttaleireillä tai ahtaasti kaupunkien pienissä huoneistoissa. Lapset kävisivät koulua iltaisin. Syyrialaiset miehet tekisivät maataloudessa, rakennustyömailla, erilaisissa hanttihommissa 12-14 tunnin työpäiviä. Se olisi vasta kriisi Staden mielestä.

Syyrialaiset ovat tätä nykyä Ruotsin suurin ulkomailla syntyneiden väestöryhmä. He ohittivat lukumäärässä Suomessa syntyneet pari vuotta sitten. Kaikkiaan maassa on noin 2 miljoonaa muualla syntynyttä, heistä lähes 200 000 syyrialaisia.

Professori Stadea huolestuttaa, että Ruotsi on hakenut YK:n pakolaiskomission apua tulijoiden palauttamiseksi kotimaahansa. Harmillista on myös YK-piirien antama periaatteellinen tuki palauttamisille.

Palatessa Syyriaan ovat professorin mukaan uhkana sekä hallituksen että erilaisten aseellisten joukkioiden asemiehet. Olisi vastuutonta ja epämoraalista palauttaa ketään Syyriaan. Tekopyhää puhetta Ruotsissa riittää, mutta Libanonin tapaisten lähialueiden oletetaan huolehtivan suurimmasta taakasta, professori harmittelee.

Staden mielestä puhe maahanmuuttokriisistä on naurettavaa. Hänen retoriikassaan Ruotsilla on tuhatkertaiset resurssit auttaa pakolaisia, verrattuna Libanoniin, Jordaniaan, Turkkiin tai Irakiin. Niissä asuu kuusi miljoonaa syyrialaista.

Ruotsin hallituksella oli suunnitelma 2015 syksyn aiheuttamana perustaa talviasuttavia telttaleirejä, joiden yksikkökustannus oli valtava. Lundin lähelle rakennettavan ”mallileirin” petipaikkaa kohti noin 30 000 euroa. Suunniteltiin konttiasumista suurempien kaupunkien toreilla ja aukioilla. Niistä on luovuttu. Professori ei esitä näkemyksiään todellisen kriisin alkuvaiheenkaan hoitamisesta, puhumattakaan erilaisen infrastruktuurin sitomista resursseista.

Ronald Stade on syntynyt Berliinissä vuonna 1953. Hän on antropologi, jonka laajasta kirjoitus- ja tutkimustyöstä erityisenä mielenkiinnon kohteena mainitaan kosmopolitismi, etiikka ja käsitehistoria.