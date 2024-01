Ketamiinista tuli yksi suosituimmista bilehuumeista – Tullin takavarikoinnit 160-kertaistuivat kahdessa vuodessa

Tullin mukaan ketamiinin houkuttelevuutta lisää sen halpa hinta ja se, että se ei ole yhtä rangaistavaa kuin monet muut huumeet.

Ketamiini kehitettiin alun perin nukutusaineeksi sekä ihmisille että eläimille, mutta nykyään sitä voidaan käyttää myös akuutin kivun kipulääkkeenä, ja pieninä annoksina sitä voidaan käyttää masennuksen hoitoon, MTV Uutiset kirjoittaa.

Vuonna 2020 Tulli takavarikoi 156 grammaa ketamiinia. Viime vuoden saldo oli Tullin alustavien tilastojen mukaan jo yli 25 kiloa. Kolmessa vuodessa takavarikointi on yli 160-kertaistunut.

Tullin valvontajohtajan Hannu Sinkkosen mukaan ketamiinista on tullut yksi suosituimmista aineista.

– Ketamiini erittäin suosittua kokaiinin, amfetamiinin ja marihuanan kanssa, Sinkkonen sanoi Viisi jälkeen -ohjelman haastattelussa.

Hänen mukaansa ketamiini valtaa nopeasti markkinoita.

– Uudet tuotteet valtaavat markkinaa silloin, kun ne ovat suhteellisen halpoja ja rangaistavuus on pieni. [Ketamiinin kohdalla] kyseessä on lääkeaine, ja jos sitä tilaa Suomeen niin kyseessä on lääkerikos tai salakuljetus, eikä huumausainerikos, Sinkkonen sanoo MTV Uutisille.

Miljoona suomalaista on kokeillut huumeita

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen joulukuussa julkaiseman päihdetutkimuksen mukaan joka viidennelle suomalaiselle on tarjottu huumeita joko ilmaiseksi tai myytäväksi viimeisen vuoden aikana.

THL:n erikoistutkija Karoliina Karjalaisen mukaan kolmannes vastaajista kertoi kokeilleensa huumeita jossain vaiheessa elämäänsä.

– Väestötasolla se tarkoittaa noin miljoonaa ihmistä. Jos puhutaan viimeisen vuoden aikana käyttäneistä, se kuvaa sitä vähän säännöllisempää käyttöä, näitä oli vajaa 10 prosenttia ja se tarkoittaa noin 320 000 suomalaista.

– Lähes kaikki, jotka ovat joskus kokeilleet jotakin huumetta, ovat kokeilleet kannabista. Sen jälkeen yleisintä on reseptilääkkeiden väärinkäyttö, esimerkiksi rauhoittavat, unilääkkeet tai vahvat kipulääkkeet, Karjalainen sanoo.

Lähde: MTV Uutiset