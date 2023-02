Kielletyt Kirjat teki uuden painoksen Taisteluni-kirjasta

Avokätisestä kansallismielisen toiminnan tukemisesta tunnettu Kielletyt Kirjat-kirjakauppa teki uuden painoksen Adolf Hitlerin Taisteluni-kirjasta. Teos on ollut jo jonkin aikaa loppuunmyyty.

Kirja on yksi maailman tunnetuimmista kirjallisista teoksista. Sen käsiinsä saaminen on kuitenkin toisinaan hankalaa, minkä vuoksi kirjakauppias on päättänyt täyttää aukkoa.

Kansalainen haastatteli kaupan pitäjää Ville Nurmelaa viime syksynä hänen palattuaan Ukrainan sotareissulta. Hän taisteli maassa kansallismielisen Azovin riveissä Venäjää vastaan.

Voit tilata kirjan suoraan tästä linkistä:

https://www.kielletytkirjat.com/product/taisteluni

Lue lisää: ”Päässä suhisi ja teki kipeää” – Panssarivaunun vammauttama Kielletyt Kirjat -kauppias Ville Nurmela kertoo Ukrainan sodan kokemuksistaan