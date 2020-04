Kiina avaa uudelleen pahamaineisia eläintorejaan – WHO hyväksyy toimenpiteen

Maailman terveysjärjestö WHO:ta kohtaan kohdistuu yhä enemmän kritiikkiä sen hyväksyttyä Kiinan pahamaineisten eläintorien avaamisen uudelleen. WHO myös vastustaa eläintorien lopullista sulkemista.

Kiinan eläintorit ovat tunnettuja brutaalista eläinten kohtelusta. Pahamaineisuutta lisää epäily monien ihmiselle vaarallisten sairauksien leviäminen ihmisiin niiden kautta. Tällainen epäily kohdistuu myös COVID-19 -koronavirukseen. Sen arvellaan siirtyneen villieläimistä ihmisene Wuhanin eläintoreilla.

Helmikuussa Kiinan kommunistihallinto ilmoitti sulkevansa eläintorit.

– Ravinnoksi on kiellettyä metsästää, myydä ja kuljettaa villieläimiä, jotka elävät ja lisääntyvät itse erämaassa, Kiinan viranomaiset tiedottivat.

Kieltoa ei kuitenkaan kestänyt pitkään, sillä nyt Kiinan eläintoreja on taas avattu. Maailman terveysjärjestö WHO on Fox Newsin mukaan antanut asialle hyväksyntänsä. Eläintoreja ei tule sulkea kokonaan, sen sijaan niitä tulisi säännellä.

– Olemme yhdessä laatineet ohjeet turvallisille markkinoille, WHO:n tiedottaja kertoo Fox Newsin mukaan.

Muun muassa Australian pääministeri Scott Morrison pitää WHO:n tukea Kiinalle merkillisenä.

– Minusta tämä on käsittämätöntä. Maailmaa pitäisi suojella tällaisten virusten mahdollisilta lähteiltä, Morrison toteaa viitaten COVID-19 -koronavirukseen.

Toiminta nielee rahaa – kuka maksaa?

Kun monien maailman maiden rahoittamia järjestöjä ja niiden päätöksiä tarkastellaan lähemmin, on syytä myös huomioida rahavirrat.

WHO:n suurin rahoittaja on Yhdysvallat. Sen vuonna 2020 maksettavaksi koituva lasku on 115,8 miljoonaa dollaria, jonka päälle tulee vielä satojen miljoonien dollarien suuruinen vapaaehtoinen osuus. Kiina on toiseksi suurin rahoittaja 57,4 miljoonalla dollarilla.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin uhattua katkaista Yhdysvaltojen WHO:lle suuntaaman rahoituksen, järjestö joutuu miettimään, millä budjettivaje katetaan. Rahoituksen ollessa uhattuna, WHO ei ehkä halua ärsyttää Kiinaa, jonka rahoituksesta järjestöstä saattaa tulla entistä riippuvampi.

Kiinan eläintoreilla eläimet saavat osakseen brutaalia kohtelua. Toreilla muun muassa koiria keitetään elävältä, jotta näiden ”energia” säilyisi.