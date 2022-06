Kiina kutsuu COVID-laboratoriovuodosta esitettyä teoriaa valheeksi WHO:n raportin jälkeen

Kiina hyökkäsi perjantaina poliittisesti motivoitua teoriaa vastaan, jonka mukaan koronaviruspandemia olisi saattanut saada alkunsa vuodosta kiinalaisesta laboratoriosta. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun Maailman terveysjärjestö WHO suositteli erittäin painokkaasti, että on tutkittava tarkemmin, voiko syy olla laboratoriossa sattunut onnettomuus.

Ulkoministeriön tiedottaja Zhao Lijian torjui myös syytökset, joiden mukaan Kiina ei olisi tehnyt täyttä yhteistyötä tutkijoiden kanssa. Hän sanoi, että Kiina suhtautuu myönteisesti tieteeseen perustuvaan tutkintaan mutta torjuu kaikenlaisen poliittisen manipuloinnin.

Hän myös toisti vaatimuksensa tutkia ”erittäin epäilyttäviä laboratorioita, kuten Fort Detrickin ja Pohjois-Carolinan Yhdysvalloissa”, joissa Kiinan väitteiden mukaan Yhdysvallat kehittäisi koronavirusta bioaseeksi. Kiina ei ole esittänyt väitteiden tueksi mitään todisteita.

”Laboratoriovuototeoria on täysin Kiinan vastaisten voimien poliittisista syistä keksimä valhe, jolla ei ole mitään tekemistä tieteen kanssa”, Zhao sanoi päivän tiedotustilaisuudessa.

”Olemme aina tukeneet ja osallistuneet tieteeseen perustuvaan maailmanlaajuiseen viruksen jäljittämiseen, mutta vastustamme päättäväisesti kaikenlaista poliittista manipulointia”, hän sanoi ja toisti Kiinan pitkäaikaisen selityksen viruksen alkuperän lisätutkimusten viivyttämisestä tai hylkäämisestä.

Zhao sanoi, että Kiina on ”osallistunut merkittävästi virusten jäljittämiseen ja jakanut eniten tietoa ja tutkimustuloksia”.

”Tämä kuvastaa täysin Kiinan avointa, läpinäkyvää ja vastuullista asennetta sekä sen tukea WHO:n ja neuvoa-antavan ryhmän työlle”, hän sanoi.

WHO:n torstaina julkaistussa raportissa esitetty kanta on jyrkkä käänne YK:n terveysjärjestön alkuperäiseen arvioon pandemian alkuperästä. Monet arvostelijat syyttivät WHO:ta siitä, että se hylkäsi liian nopeasti tai vähätteli laboratoriossa tapahtuneen vuodon teoriaa, joka sai Kiinan viranomaiset puolustuskannalle.

Viime vuonna Kiinaan tehdyn tiukasti valvotun vierailun jälkeen WHO totesi, että on ”erittäin epätodennäköistä”, että koronavirus olisi voinut levitä ihmisiin Wuhanin kaupungissa sijaitsevasta laboratoriosta. Monet tutkijat epäilevät, että koronavirus siirtyi lepakoista ihmisiin mahdollisesti jonkin toisen eläimen välityksellä.

WHO:n asiantuntijaryhmä totesi kuitenkin torstaina antamassaan raportissa, että ”keskeiset tiedot” – jotka selittäisivät, miten pandemia alkoi – puuttuvat edelleen. Tutkijat sanoivat, että ryhmä ”pysyy avoimena kaikelle tieteelliselle todistusaineistolle, joka tulee saataville tulevaisuudessa, jotta kaikki järkevät hypoteesit voidaan testata kattavasti”.

Taudin alkuperän selvittäminen eläimistä vie yleensä vuosia. Tutkijoilta kesti yli vuosikymmen ennen kuin he löysivät lepakoiden lajin, joka oli SARSin (COVID-19:n sukulainen) luonnollinen varanto.

Asiantuntijaryhmä totesi myös, että koska laboratorio-onnettomuudet ovat aiemmin aiheuttaneet joitakin epidemioita, teoriaa ei voida sulkea pois. He sanoivat, että Kiina ei ole esittänyt WHO:lle tutkimuksia, joissa olisi arvioitu mahdollisuutta, että koronavirus olisi peräisin laboratoriovuodosta.

Uusi raportti on osoitus Kiinan autoritaarisen kommunistijohdon ja WHO:n välisestä entistä riitaisammasta suhteesta. Aluksi WHO:ta oli syytetty liiallisesta kunnioituksesta Pekingiä kohtaan, erityisesti Yhdysvaltain entisen presidentti Donald Trumpin hallinnon taholta.

Kaikki sai alkunsa Keski-Kiinan Wuhanista

Koronavirus on tappanut maailmanlaajuisesti yli 6,3 miljoonaa ihmistä, pakottanut kymmeniä maita pandemiarajoitteisiin ja horjuttanut maailmantaloutta. Se havaittiin ensimmäisen kerran Keski-Kiinan Wuhanin kaupungissa loppuvuodesta 2019, ja se yhdistettiin aluksi perinteisiin markkinoihin, joilla myytiin villieläimiä ruoaksi.

Kiinaa syytettiin hitaasta reagoinnista ja epidemian laajuuden peittelystä. Vasta sitten se sulki koko Wuhanin kaupungin ja ympäröivät alueet ensimmäisenä sarjassa ankaria toimenpiteitä, joita kutsuttiin nimellä ”zero-COVID” ja jotka jatkuvat edelleen, kun suuri osa muusta maailmasta on jälleen avautumassa rajoitteiden jälkeen.

Viime kuussa WHO kutsui ”zero-COVID” -periaatetta kestämättömäksi ja viittasi siihen, että tieto viruksesta on lisääntynyt. Lisäksi WHO katsoi, että se tulisi kalliiksi taloudelle ja kansalaisoikeuksille. Kiina torjui kritiikin ”vastuuttomana”.

Kiinaa syytettiin myös siitä, että se johti disinformaatiokampanjaa, jossa väitettiin, että virus oli havaittu muualla ennen Wuhanin taudin puhkeamista. Lisäksi esitettiin muita teorioita, joiden tarkoituksena oli kääntää huomio pois Kiinasta.

Associated Pressin tutkimuksissa kävi ilmi, että jotkut WHO:n johtavat sisäpiiriläiset olivat turhautuneita Kiinaan ensimmäisen tautiesiintymän aikana, vaikka WHO ylisti Kiinan presidenttiä Xi Jinpingiä. He olivat myös järkyttyneitä siitä, miten Kiina pyrki tukahduttamaan COVID-19:n alkuperää koskevan tutkimuksen.

Zhao näytti vihjailevan, että Kiina torjuisi kaiken kritiikin tai epäilyt.

”Viruksen alkuperää koskevan tutkimuksen on noudatettava tieteellisiä periaatteita, eikä siihen saa puuttua poliittisesti”, Zhao sanoi.

Lähde: AP