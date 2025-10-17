Kiina murskaa lännen maahanmuuttovalheen – ulkomaalaisia ei tarvita talouden pelastamiseen

Lännessä toistellaan, että ilman maahanmuuttoa ei ole tulevaisuutta. Kiina puolestaan osoittaa, että väite ei kestä tarkastelua. Kiinassa ulkomaalaisten osuus väestöstä on häviävän pieni, silti maa on noussut maailman teknologiseksi ja teolliseksi suurvallaksi ilman massamaahanmuuttoa.

Vuoden 2020 väestönlaskennan mukaan Kiinassa asuu alle 850 000 ulkomaalaista, kun taas pelkästään Berliinissä heitä on yli miljoona. Silti juuri Kiina dominoi vihreän energian, tekoälyn ja autoteollisuuden aloja – ja tekee sen omalla väestöllään.

All of China has less foreigners than the city Berlin. Let that sink in. pic.twitter.com/9Zz3f7lC3p — iamyesyouareno (@iamyesyouareno) October 3, 2025

Samaan aikaan Saksa, joka on ottanut vastaan kuusi miljoonaa maahanmuuttajaa vuodesta 2015 lähtien, kamppailee teollisen taantuman, massairtisanomisten ja eläkejärjestelmän kriisin kanssa. Väitteet siitä, että maahanmuutto pelastaisi Saksan talouden, eivät ole totuudenmukaisia – etenkään kun tekoäly ja automaatio korvaavat työvoimaa kiihtyvällä tahdilla.

Kiinalaiset yritykset, jotka johtavat sähköautojen, akkuteknologian ja uusiutuvan energian kehitystä, eivät nojaa ulkomaiseen työvoimaan. Länsimaiset pääomasijoittajat ovat alkaneet hylätä eurooppalaiset startupit ja siirtävät sijoituksiaan Kiinaan – ei ideologisista syistä, vaan koska teknologinen etumatka on yksinkertaisesti liian suuri.

Saksan koulutusjärjestelmä on ylikuormittunut, infrastruktuurihankkeet epäonnistuvat, ja maahanmuuton aiheuttamat sosiaaliset jännitteet kasvavat. Samaan aikaan Kiina rakentaa huippunopeita junaverkkoja ja kouluttaa insinöörejä, jotka vievät teknologisen kehityksen yhä pidemmälle.

Ironista kyllä, länsi näyttää omaksuvan Kiinan autoritaarisia piirteitä – kuten valvonnan ja sananvapauden rajoittamisen – mutta ei sen maahanmuuttopolitiikkaa tai taloudellista realismia. Euroopan johtajat puhuvat yhä avoimista rajoista, vaikka todellisuus kertoo toista.

Lähde: Remix News

Lue lisää aiheesta: