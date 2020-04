Kiina pyrki vaikuttamaan Saksaan

Kiina on pyrkinyt vaikuttamaan Saksan hallituksen virkailijoihin koronakriisin julkisuudessa. Tavoitteena on ollut myönteinen kuva Kiinan ponnistuksista kriisin hoitamisessa.

Saksan sisäministeriön vastauksesta parlamentaariseen kysymykseen käy ilmi, että vaikuttamisen kohteena ovat olleet useampien ministeriöiden virkamiehet ja yhteistyökumppanit. Ulkoministeriö oli varoittanut vaikutusyrityksistä aiemmin.

Asiasta kirjoitti ensimmäisenä Welt am Sonntag. Kiinan tavoite olisi ollut, että saksalaiset viranomaiset antaisivat myönteisiä lausuntoja Kiinan tavasta hoitaa koronakriisiä.

Tapauksesta esitti parlamentaarisen kysymyksen vihreiden liittopäiväedustaja Margarete Bause.

Vastauksen mukaan liittohallitus ei ollut taipunut vaikutusyrityksiin. Kamppailussa pandemiaa vastaan on avoimuus keskeisessä osassa. Tämä oli myös tehty kiinalaisille selväksi.

Kiinan Saksan suurlähetystö on kiistänyt vaikutusyritykset. Saksa puolestaan on kiittänyt Kiinan ponnistuksia viruksen vaimentamisessa. Kysymyksessä on myös strateginen kumppanuus maiden kesken. Siihen kuuluvat luonnollisesti myös säännölliset diplomaattiset keskustelut maiden välillä.

Margarete Bause arvosteli vastausta matelevasta asenteesta Kiinaa kohtaan. Hän sanoo EU:n ”ulkoministeriön” (EEAS) pitävän Kiinaa yhtenä niistä maista, jotka koronakriisin yhteydessä harjoittavat disinformaatiota, mukaan luettuna salaliittoteoriat. Bausen mielestä Saksa ei ole päättäväisesti torjunut Kiinan vaikutuspyrkimyksiä.

Lähde Bild.