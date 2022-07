Kiinalainen propagandisti vaatii Pelosin lentokoneen ampumista alas, jos hän vierailee Taiwanissa

”Jos Yhdysvaltain hävittäjät saattavat Pelosin koneen Taiwaniin, se on hyökkäys. PLA:lla on oikeus väkisin häätää Pelosin kone ja Yhdysvaltain hävittäjät, mukaan lukien varoituslaukausten ampuminen ja taktinen estoliike”, Kiinan kommunistisen puolueen hallitseman Global Timesin toimittaja Hu Xijin sanoi Twitterissä.

”Jos se ei tehoa, ampukaa ne alas”, hän tykitteli.

House Speaker Nancy Pelosi plans to depart for a tour of Asia today, though whether she’ll make a high-stakes stop in Taiwan remains uncertain https://t.co/nFURv15dyv

