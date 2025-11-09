Kiinalainen verkkokauppajätti myi lapsen näköisiä seksinukkeja – Ranska harkitsee täyskieltoa

Ranskan viranomaiset ovat käynnistäneet rikosoikeudelliset toimet kiinalaista verkkokauppajättiä Sheiniä vastaan sen jälkeen, kun sivustolla havaittiin myynnissä olleen seksinukkeja, joiden ulkonäkö muistutti lasta. Tapauksen vakavuus on saanut maan hallituksen puhumaan koko alustan kieltämisestä.
Kuluttajaviranomainen DGCCRF ilmoitti Sheinin Pariisin syyttäjälle sen jälkeen, kun sivustolta löytyi tuotteita, joiden ulkoasu ja tuotekuvaukset viittasivat vahvasti lapsipornografiseen sisältöön. Viraston mukaan tuotteiden esittelyt eivät jättäneet epäselvyyttä niiden luonteesta.
Boycott Shein. #StopPedo pic.twitter.com/mT6YflrY1L
— Nath-K (@KaanNathalie) November 2, 2025
Ranskan talousministeri Roland Lescure varoitti, että mikäli vastaavaa tapahtuu uudelleen, hän tulee vaatimaan Sheinin estämistä koko Ranskan markkinoilla.
”Jos tällainen toiminta toistuu, pyydän virallisesti, että pääsy Sheinin alustalle estetään Ranskassa”, Lescure sanoi maan medialle.
Asia on siirretty myös mediatarkastusviranomaiselle ARCOMille, joka vastaa EU:n digitaalisen sisällön valvontaa ja sensuuria koskevan Digital Services Act (DSA)-lainsäädännön toimeenpanosta Ranskassa.
Digitaaliministeri Anne Le Henanffin toimiston mukaan verkkosivuston estämisestä voidaan päättää joko tuomioistuimen kautta tai hallinnollisella määräyksellä, joka velvoittaa poistamaan laittoman sisällön 24 tunnin kuluessa.
Sheinin edustaja Quentin Ruffat vakuutti Euractiville sähköpostitse, että kyseiset tuotteet poistettiin välittömästi ja että yhtiö suhtautuu tilanteeseen äärimmäisen vakavasti.
Shein on ollut huhtikuusta 2024 lähtien luokiteltu EU:n sääntelyn mukaan erittäin suureksi verkkoalustaksi (VLOP). Vaikka Euroopan komissio ei ole vielä käynnistänyt virallista tutkintaa, se pyysi helmikuussa selvitystä laittomien tuotteiden myynnistä. Komission tiedottaja Thomas Regnier kertoi, että Bryssel seuraa Ranskan viranomaisten toimia tiiviisti.
”Olemme tiiviissä yhteydessä ranskalaisiin kollegoihimme. Emme epäröi ryhtyä toimiin tarvittaessa, mutta tällä hetkellä asia etenee Ranskan viranomaisten johdolla”, Regnier totesi.
Aivan vastaavanlaista lapsen näköistä seksinukkea myydään myös kiinalaisen verkkokauppa AliExpressin tuotevalikoimassa.
C'est vrai qu'il n'y a que #Shein qui vend ça 🙃
Mais comme #AliExpress cherche pas à implanter un magasin au BHV, la répression des fraudes s'en branle alors qu'ils vendent exactement la même poupée sur leur site…
1 salle, 2 ambiances ! pic.twitter.com/NZZ45QL7OQ
— Ŧɑʀɑ ♠️ Ƈℓɑγ (@Tara__Clay) November 2, 2025
Lähde: Fria Tider