Kiinalaiset tutkijat uuden tappavan koronaviruksen takana: se hyökkää aivoihin

Huolimatta huolenaiheista, että tällainen tutkimus voisi laukaista uuden pandemian, eräs tutkijaryhmä Kiinassa on kokeillut muuntunutta koronaviruskantaa, joka on hiirille 100-prosenttisesti tappava. Asiantuntijoiden reaktio on kaikkea muuta kuin myönteinen.

Pekingissä toimivat tutkijat, joilla on yhteyksiä armeijaan, ovat kloonanneet muurahaisissa esiintyvän, GX_P2V-nimellä tunnetun covidin kaltaisen viruksen ja käyttäneet sitä hiirien tartuttamiseen.

Hiiret ”inhimillistettiin” eli ne muunnettiin ilmentämään ihmisessä esiintyvää proteiinia, jotta voitaisiin arvioida, miten virus voisi reagoida ihmisessä.

Jokainen taudinaiheuttajan tartuttama jyrsijä kuoli kahdeksassa päivässä, mitä tutkijat pitävät yllättävän nopeana. Ryhmä oli myös yllättynyt siitä, että hiirten aivoissa ja silmissä oli runsaasti virusta, mikä viittaa siihen, että vaikka virus on sukua covidille, se lisääntyy ja leviää elimistössä ainutlaatuisella tavalla.

Tieteellisessä artikkelissa, jota ei ole vielä julkaistu, he kirjoittavat ja varoittavat löydöksestä ja ”korostavat riskiä GX_P2V:n leviämisestä ihmisiin”.

Professori Francois Balloux, Lontoon University College Londonin tartuntatautiasiantuntija, kirjoittaa X:ssä, (entinen Twitter), että kyseessä on ”kauhea tutkimus”, joka on ”tieteellisesti täysin merkityksetön”. Hän sanoo kuitenkin näkevänsä asioita, jotka voivat mennä pahasti pieleen.

Balloux’n kanssa samaa mieltä on Stanfordin eläkkeelle jäänyt lääketieteen professori, tohtori Gennadi Glinsky, joka kirjoitti sosiaalisessa mediassa: ”Tämä hulluus on pysäytettävä, ennen kuin on liian myöhäistä”.

On epäselvää, milloin tutkimus tehtiin, mutta tutkijoiden mukaan on mahdollista, että virus koki varastoinnissa ”virulenssia lisäävän mutaation”, joka teki siitä tappavamman.

Valkoiset silmät

Tutkimuksessa kahdeksan hiirtä sai viruksen, toiset kahdeksan sai inaktivoidun viruksen ja loput kahdeksan toimivat kontrolliryhmänä. Kaikki viruksen saaneet hiiret kuolivat 7-8 päivän kuluttua tartunnan saamisesta. Oireita olivat silmien täydellinen valkoisuus, nopea laihtuminen ja väsymys.

Tutkijat löysivät ”merkittäviä määriä” virusta jyrsijöiden aivoista, keuhkoista, nenästä, silmistä ja henkitorvesta. Kuudenteen päivään mennessä viruksen määrä oli ”vähentynyt merkittävästi” keuhkoissa, mutta eläinten aivot olivat kutistuneet ja niiden aivoissa oli ”poikkeuksellisen paljon” virusta.

Vaikutus aivoihin

Havainnot viittaavat siihen, että virus tarttuu hengitysteiden kautta ja siirtyy sitten aivoihin, toisin kuin covid, joka aiheuttaa alempien keuhkojen infektioita ja vakavissa tapauksissa keuhkokuumetta. On kuitenkin ollut esimerkkejä siitä, että covidia on löydetty vakavasti sairaiden potilaiden aivokudoksesta.

”Vakava aivoinfektio infektion myöhemmissä vaiheissa saattaa olla tärkein kuolinsyy näissä hiirissä”, tutkijat sanovat.

Johtopäätös: ”Tämä on ensimmäinen raportti, joka osoittaa, että SARS-CoV-2:een liittyvä pangoliinikoronavirus voi aiheuttaa 100 prosentin kuolleisuuden hACE2-hiirissä, mikä viittaa GX_P2V:n leviämisriskiin ihmisiin.”

Lähde: Samnytt, Daily Mail