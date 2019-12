Kiista konsulttisopimuksista – Saksan puolustusministeriö tyhjensi laittomasti Ursula von der Leyenin puhelimen

Saksan kansanedustajat syyttävät puolustusministeriötä konsulttisopimusten solmimiseen liittyvien epäiltyjen väärinkäytösten tutkinnan vesittämisestä.

Saksan puolustusministeriötä syytetään tutkinnan sabotoinnista. Tutkinnassa on Die Weltin mukaan kyse entisen puolustusministerin Ursula von der Leyenin aikaisista konsulttisopimuksista. Saksan puolustusministeriö on tyhjentänyt von der Leyenin matkapuhelimen oman ilmoituksensa mukaan vahingossa parlamentin pyydettyä puhelimessa olleita tietoja jo kuukausia takaperin.

Angela Merkelin kabinettiin kuuluva von der Leyen, josta tuli vuonna 2013 Saksan puolustusministeri ja tänä syksynä EU-komission puheenjohtaja, käytti miljoonia euroja puolustusbudjetista erilaisiin konsulttisopimuksiin pyrkimyksissään uudistaa Saksan armeijan kalustoa.

Saksan liittovaltion tarkastusviraston raportti paljasti, että puolustusministeriö oli tehnyt konsulttiyritysten kanssa jättimäisiä sopimuksia kilpailuttamatta niitä tai arvioimatta niiden todellista arvoa.

Saksan vihreät, sosialistit ja vapaat demokraatit saivat aikaan tutkimuksen, johon liittyen kerättiin yli 4000 erilaista dokumenttia ja kuulusteltiin 30 henkilöä. Oleellisin todiste kuitenkin puuttui: puolustusministerin virassaan käyttämä matkapuhelin ja siinä olevat viestit.

Vihreiden Tobias Lindner epäilee kyseessä olevan tarkoituksellisen todisteiden hävittämisen.

– Ensin he sanoivat, että von der Leyenin puhelin on kadonnu,t eivätkä he tiedä, missä se on. Viikko sitten he kertoivat, että se on ministeriössä, mutta ainoastaan von der Leyen tietää PIN-koodin, ja eilen he tunnustivat, että puhelimen tiedot on poistettu elokuussa.

Puolustusministeriö kertoo toimittaneensa tutkintaa varten kaikki saatavilla olevan dokumentaation.