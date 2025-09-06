Muu maailma Politiikka

Kim toi oman vessan Putinin tapaamiseen – Pekingin vierailu sujui steriilisti

6.9.2025 09:11
Lisää kommentti
Nina Metsälä
172 Katselukertoja
Kuvituskuva: Kansalainen.

Kun Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un saapui Pekingiin tapaamaan Vladimir Putinia, hän ei jättänyt mitään sattuman varaan – ei edes tuolia, juomalasia tai omaa wc-istuintaan. Tapaamisen jälkeen Kimin tiimi siivosi huoneen sellaisella intensiteetillä, että jopa CSI:n tutkijat olisivat vaikuttuneita. Jos diplomatia on taidetta, Kim tekee siitä kirurgisen tarkkaa mikrosiivousta.

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un tapasi Venäjän presidentti Vladimir Putinin Pekingissä 3. syyskuuta 2025, osallistuttuaan sotilasparaatiin, joka juhlisti Japanin antautumista ja toisen maailmansodan päättymisen 80-vuotispäivää.

Tapaamisen jälkeen Kremlin toimittaja julkaisi videon, jossa Kimin henkilökunta siivoaa huoneen perusteellisesti: he pyyhkivät tuolin, poistavat juomalasin ja varmistavat, ettei mitään jälkiä jää. Kim oli tuonut mukanaan myös oman wc-istuimensa – käytäntö, joka juontaa juurensa hänen isänsä ajalta. Tavoitteena on estää ulkopuolisia saamasta tietoa hänen terveydentilastaan.

Kimin turvallisuustiimi huolehtii siitä, että kaikki esineet desinfioidaan ennen hänen käyttöään. Vuonna 2023, ennen tapaamista Putinin kanssa, he puhdistivat hänen tuolinsa ja tarkistivat sen metallinpaljastimella varmistaakseen sen turvallisuuden.

Tämä äärimmäinen varovaisuus kuvastaa Pohjois-Korean pelkoa vakoilusta ja halua suojella johtajansa yksityisyyttä – jopa mikroskooppisella tasolla.

Lähde: European Conservative

Lue lisää aiheesta:
Raportti: Pohjois-Korea kehittää tekoälyä kaikkeen
Raportti: Pohjois-Korealainen kuunteli K-poppia – teloitettiin julkisesti
Yhdysvallat: Pakolaisnainen rinnastaa Columbian yliopiston wokeismin ja cancel-kulttuurin kokemuksiinsa Pohjois-Koreassa
Tilaa
Ilmoita
0 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Tagit

Uusimmat uutiset