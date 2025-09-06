Kun Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un saapui Pekingiin tapaamaan Vladimir Putinia, hän ei jättänyt mitään sattuman varaan – ei edes tuolia, juomalasia tai omaa wc-istuintaan. Tapaamisen jälkeen Kimin tiimi siivosi huoneen sellaisella intensiteetillä, että jopa CSI:n tutkijat olisivat vaikuttuneita. Jos diplomatia on taidetta, Kim tekee siitä kirurgisen tarkkaa mikrosiivousta.

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un tapasi Venäjän presidentti Vladimir Putinin Pekingissä 3. syyskuuta 2025, osallistuttuaan sotilasparaatiin, joka juhlisti Japanin antautumista ja toisen maailmansodan päättymisen 80-vuotispäivää.

Tapaamisen jälkeen Kremlin toimittaja julkaisi videon, jossa Kimin henkilökunta siivoaa huoneen perusteellisesti: he pyyhkivät tuolin, poistavat juomalasin ja varmistavat, ettei mitään jälkiä jää. Kim oli tuonut mukanaan myös oman wc-istuimensa – käytäntö, joka juontaa juurensa hänen isänsä ajalta. Tavoitteena on estää ulkopuolisia saamasta tietoa hänen terveydentilastaan.

Kimin turvallisuustiimi huolehtii siitä, että kaikki esineet desinfioidaan ennen hänen käyttöään. Vuonna 2023, ennen tapaamista Putinin kanssa, he puhdistivat hänen tuolinsa ja tarkistivat sen metallinpaljastimella varmistaakseen sen turvallisuuden.

Tämä äärimmäinen varovaisuus kuvastaa Pohjois-Korean pelkoa vakoilusta ja halua suojella johtajansa yksityisyyttä – jopa mikroskooppisella tasolla.

Lähde: European Conservative

