Kirjailija Salman Rushdieta puukotettiin lavalla New Yorkissa

Kirjailija on ollut tappouhkausten kohteena vuosikymmeniä.

Kirjailija Salman Rushdie on joutunut väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi luennoidessaan New Yorkissa.

Poliisin mukaan Rushdie kuljetettiin sairaalaan lentokuljetuksella saatuaan puukoniskun kaulaansa perjantaiaamuna. Hänen tilansa on toistaiseksi epävarma.

Booker-palkinnon voittaja on saanut tappouhkauksia Iranista 1980-luvun lopusta lähtien kirjansa ”Saatanalliset säkeet” julkaisemisen jälkeen. AP:n paikalla olleen toimittajan mukaan mies hyökkäsi Rushdien kimppuun, kun hän puhui Chautauqua Institutionin järjestämässä tilaisuudessa.

Muiden osallistujien kerrottiin pidätelleen hyökkääjää.

Iranin silloinen korkein johtaja ajatollah Ruhollah Khomeini antoi vuonna 1989 fatwan, jossa muslimeja kehotettiin tappamaan Rushdie ja jossa ”Saatanalliset säkeet” julistettiin islamin rienaukseksi.

Rushdie vietti fatwan jälkeiset vuodet vaihtamalla asuinpaikkaa Britanniassa.

Tappouhkauksista huolimatta Rushdie jatkoi sananvapauden puolustamista ja ääriliikkeiden vastustamista. Mutta vietettyään vuosia henkivartijoiden kanssa ja ryhdyttyään äärimmäisiin toimenpiteisiin suojellakseen elämäänsä kirjailija kertoi kymmenen vuotta sitten lehdistölle uskovansa, että hänen henkeään uhkaava vaara oli vähentynyt.

Vuonna 1947 Mumbaissa Intiassa syntyneellä Rushdiella on Britannian ja Yhdysvaltojen kansalaisuus. Hän on asunut New Yorkissa vuodesta 2000 lähtien.

Lähde: Politico