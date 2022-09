Kirjastoista ”lämpöpankkeja”

Brittiläisen Library Connected- järjestön tekemän kyselyn mukaan 60% Englannin ja Walesin kirjastoista on halukas osallistumaan suunniteltuun ”lämpöpankki”-projektiin.

Syyskuussa tehtyyn kyselyyn osallistui noin viisikymmentä kirjastonjohtajaa.

”Lämpöpankkien” on tarkoitus torjua talvella uhkaavan energiakriisin seurauksia tarjoamalla ihmisille, esimerkiksi kirjastoissa, lämmittelypaikka. Erityisesti projekti on tarkoitettu uhatussa asemassa oleville, kertoo The Guardian -sanomalehti. Tämä tarkoittaa lähinnä asunnottomia, maassa laittomasti oleskelevia, mutta myös ihmisiä, joilla ei ole varaa kotiensa lämmitykseen.

Projektiin osallistuvat kirjastot haluavat myös tarjota pulassa oleville asiakkaille kuumia juomia, sekä talousneuvontaa. Kysytyistä kirjastonjohtajista 4% odottaa saavansa Ison-Britannian hallitukselta lisää määrärahoja lämpöpankkiprojektiin osallistumiseksi.

Moni kirjasto myös luopuu myöhästymismaksujen perimisestä helpottaakseen rahavaikeuksissa olevien lainaajien tilannetta. Tämän toivotaan lisäävän kirjaston asiakkaitten määrää. Hukatut tai rikotut kirjastolainat sen sijaan tulee ainakin toistaiseksi korvata.

Lähde The Guardian, Library Connected