Kirje Ukrainasta: ”Slava Ukraini!” Eläköön Ukraina!

Kansalainen julkaisee kokonaisuudessaan ukrainalaisen nationalistin Denis Kovaliovin kirjeen suomalaisille. Kirjeen julkaisi ensimmäisenä Sinimusta Liike.

Arvoisat suomalaiset kaverit!

There has been war against Russia, that going on for 8 year, and in recent days it has become large-scale, targeting the whole of Eastern Europe. Today is another day of probably the last and largest battle of Good and Evil. The forces of darkness, which is called by chance ”Russia Federation”, are trying in vain to take the first throne of Kyiv. But instead of scattering their blasphemous flags in the government quarter, enemies are snatching all their weapons at high-rise buildings and hospitals. I think that you, Finns, will understand us, Ukrainians. After all, in the winter of 1939-40, Red Army planes, on the orders of the Kremlin under the guise of ”humanitarian aid,” scattered death on Helsinki streets.

Ukrainassa on ollut sota Venäjää vastaan, joka on kestänyt kahdeksan vuoden ajan, ja viime päivinä se on muuttunut koko itäistä Eurooppaa koskevaksi suureksi hyökkäykseksi. Tänään on jälleen uusi päivä mahdollisesti viimeisimmässä ja suurimmassa taistelussa hyvän ja pahan välillä. Pimeyden voimat, joita kutsutaan Venäjän federaatioksi, yrittävät epätoivoisesti saada Kiovan kruunun itselleen. Sen jälkeen, kun he ensin yrittivät levittää rienaavat lippunsa hallintorakennustemme ylle, he ovat keskittyneet terrorisoimaan sairaaloiden ja koulujen kaltaisia siviilikohteita. Minä luulen, että te suomalaiset ymmärrätte meitä ukrainalaisia. Talvella 1939-1940 Kremlinin komennon alla olleet puna-armeijan lentokoneet levittivät kuolemaa Helsingin kaduille humanitaarisen avun nimissä.

The worst thing is that in this so-called ”special operation” under the guise of illusory ”denazification and demilitarization” of Ukraine, Vladimir Putin does not shy away from any methods, including those prohibited by international law. His puppets – Ramzan Kadyrov, Alexander Lukashenka, Bashar al-Assad and Nikol Pashinyan, – are actively helping him. These people are also stained with the blood of hundreds of Ukrainians killed in recent days.

Pahin asia tässä Putinin mielikuvituksellisessa “demilitarisoinnin ja denatsifikaation” nimissä toteutetussa erikoisoperaatiossa on sen välinpitämättömyys niitä keinoja kohtaan, jotka rikkovat räikeästi kansainvälistä lakia. Putinin kätyrit, kuten Ramzan Kadyrov, Alexander Lukashenka, Bashar al_assad ja Nikol Pashinyan auttavat häntä aktiivisesti taistelussa ukrainalaisia vastaan, ja siten myös heidän käsissään on satojen ukrainalaisten uhrien verta.

Every hour alarming sirens are heard over all regional centers of our country – people are disciplined and without panic move to shelters, where several children were born the other day. Isn’t that a miracle?! Some are preparing Molotov cocktails to meet the aggressor, who must have lost heart from the losses inflicted on him by our army. The Ukrainian people are enthusiastic, preparing local and total death for the occupiers. The true Talvisodanhenki greets our land. Probably, somewhere in the sky Simo Häyhä and Stepan Bandera are smiling, who only by their name terrify ryssät.

Joka tunti voit kuulla sireenien huutavan kaikissa väestökeskuksissa ympäri kotimaatani, jolloin kansani siirtyy kurinalaisesti ja ilman paniikkia pommisuojiin, joissa on myös syntynyt muutamia uusia ukrainalaisia viime päivien aikana, eikös olekin melkoinen ihme? Jotkut valmistelevat polttopulloja hyökkääjää varten, joiden on täytynyt menettää taistelutahtonsa kasvaneiden tappioiden seurauksena. Ukrainalaiset ovat innokkaita ja valmistautuneita totaaliseen miehittäjän kuolemaan. Talvisodan henki tervehtii tällä hetkellä maatamme. Ehkäpä jossain taivaalla Simo Häyhä ja Stepan Bandera hymyilevät, jotka jo pelkillä nimillään saavat venäläisen pelkäämään.

And even despite the frantic offensive in the North (front from Kyiv to Chernihiv and Sumy), East (near Kharkiv and Donbass) and South (Kherson and Zaporižžia regions) our reborn ”iron and blood” nation is on its feet, guarding the steppe borders of Europe from the invasion of the ryssän horde, as before. Some in the West may think that we are again in favor of democracy, freedom of speech, ephemeral ”values”, but no! We defend your and our right to live freely on our own land.

Ja huolimatta kiihkeästä hyökkäyksestä pohjoisessa (Kievin edustalta Tsernikoviin ja Sumyyn), idässä (lähellä Harkovaa ja Donbassia) sekä etelässä (Hersonin ja Zaporižžjan alueella) meidän uudelleensyntynyt raudan ja veren kansakunta seisoo jaloillaan, puolustaen Euroopan aroa venäläisten laumoilta, aivan kuten ennenkin. Jotkut lännessä asuvat saattavat ajatella, että me taistelemme ”demokratian”, ”sananvapauden” ja muiden trendikkäiden arvojen puolesta – mutta ei! Me puolustamme teidän ja meidän oikeuttamme elää vapaasti omissa kotimaissamme.

Recall what the prominent ideologist of Finnish nationalism, Elias Simojoki, wrote: “Historia ei noudata matemaattisia lakeja, vaan tahtoa, joka on korkeampi kuin nuo lait. Se tahto on esi-isiemme vanhurskas Jumala, jonka edessä jokaisen kansakunnan täytyy kerran notkistaa polvensa.” Probably, as 100 years ago, today all of Russia’s western neighbors have a historic opportunity to end it and restore the independence of the oppressed Finno-Ugric, Turkic and other peoples.

Palauttakaamme mieliimme merkittävän suomalaisen nationalistin, Elias Simojoen, sanat: “Historia ei noudata matemaattisia lakeja, vaan tahtoa, joka on korkeampi kuin nuo lait. Se tahto on esi-isiemme vanhurskas Jumala, jonka edessä jokaisen kansakunnan täytyy kerran notkistaa polvensa.”. Varmaankin nyt, kuten 100 vuotta aikaisemminkin, kaikilla Venäjän läntisillä naapurikansoilla, on historiallinen mahdollisuus lakkauttaa kyseinen valtio, ja palauttaa samalla alistettujen suomalaisugrilaisten, turkkilaisten ja muiden ei-venäläisten kansojen itsenäisyys.

Putin, like all those around him, miscalculated because he thought he would go to war with the Ukrainian army, which gives orders to the army, with the mythical neo-Nazis. He judged himself, his country, which for hundreds of years lived in passivity and fear, despotism and exploitation. He thought that in Ukraine, as in Russia, there is one ”comrade chief” who makes all the decisions, and that it will be very easy to intimidate and break several people at the head of the state.

Putin, kuten kaikki muutkin hänen ympärillään olevat ihmiset, luulivat taistelevansa sen kaltaista armeijaa vastaan, jota johtaa jokin pieni ja myyttinen uusnatsistinen klikki. Hän heijasti käsityksensä ukrainalaisista omasta maastaan, joka on satojen vuosien ajan elänyt fatalismin, pelon, pakkovallan ja hyväksikäytön keskellä. Hän luuli, että Ukrainassa, kuten Venäjälläkin, on vain yksi ”toveri johtaja” joka tekee kaikki päätökset muiden puolesta, jonka kaatuessa kaatuisi myös koko valtio hänen mukanaan.

But in reality, the Putin’s regime, the bizarre Mordor of modern times, is at war with the whole country in the pages of a fairy-tale book. The Russians are behaving like orcs: they are shooting civilians on purpose, looting private homes, raping women in captured cities and villages, and not allowing humanitarian convoys. That is, everything that J.R.R. Tolkien once wrote about is now coming true in Ukraine in the worst case scenario. The Russian army is in fact weak and immoral, it does not ultramodern, as Kremlin propaganda have said, and it does not know how to fight, but it is capable of looting and killing. This is reality, that the Western world completely doesn’t want to understand. A country whose territory is clearly visible on the map of this world. And you know what? This is a map of the missile strikes that Russia is launching right now: from Luhansk to Lutsk, from Sumy to Kherson. The occupier, who wanted to take over our lightning war (damn, he called it as a ”mongoose jump”), miscalculated, because no one met him here with bread, salt and flowers, instead of bullets, gunpowder and destructive fire.

Todellisuudessa Putinin hallinto, tuo modernin ajan Mordor, käy sotaa tavalla, joka on kuin suoraan kyseisen fantasiakirjan sivuilta. Venäläiset käyttäytyvät kuin örkit, he ampuvat tietoisesti siviileitä, ryöstävät yksittäisten ihmisten koteja, raiskaavat naisia valloitetuissa kaupungeissa ja kylissä, eivätkä päästä humanitääristä apua perille. Se, miten Tolkien kuvaili pahuuden voimia, on Ukrainassa täyttä todellisuutta. Venäjän armeija on todellisuudessa huomattavasti heikompi ja moraalittomampi, mitä Kremlinin propaganda antaa ymmärtää, ja sen joukot kelpaavat varsinaista taistelutoimintaa paremmin siviiliväestön terrorisoimiseen. Tämä on se asia, jota länsimaat eivät halua ymmärtää. Kaikesta aiheuttamastaan tuhosta huolimatta miehittäjä, joka halusi murtaa meidät nopeassa salamasodassa (Putin jopa kuvaili hyökkäystään mangustin loikaksi) aliarvioi vastustajansa pahasti, sillä heidän joukkonsa eivät kohdanneet Ukrainassa iloista väkijoukkoa leipien, suolan ja kukkien kanssa, vaan luoteja, ruutia ja kaiken tuhoavan tulen.

In early 1990s the first president of the Chechen Republic of Ichkeria, Dzhokhar Dudayev, once described our people in an interview: “The biggest mistake is to neglect Ukrainians, classify them as weak or insult them in some way. Never insult Ukrainians! Ukrainians are never as weak as you think. God, forbid to expel Ukrainians from their land or take something from Ukrainians. Ukrainians always come back as a Phoenix. Ukrainians will return even from the most distant exile and return theirs. But when Ukrainians return, they do not know how to calculate force and apply it proportionally. They destroy everything in their path. My advice to you – do not offend Ukrainians! Otherwise, when Ukrainians return to their own land, where their ancestors are buried, those who will live on it will envy the dead.”

1990-luvun alussa Tšetšenian ensimmäinen presidentti Dzhokhar Dydayev kuvaili eräässä haastattelussa ukrainalaisia seuraavalla tavalla: ”Ukrainalaisten kaltoinkohtelu, heikoksi luokittelu tai heidän loukkaamisensa on suurin virhe, jonka ihminen voi tehdä. Älä ikinä loukkaa ukrainalaisia! Ukrainalaiset eivät ikinä ole niin heikkoja, kun sinä luulet heidän olevan. Jumala armahtakoot niitä, jotka yrittävät pakkosiirtää ukrainalaisia pois kotimaastaan tai jotka koettavat viedä ukrainalaisilta jotain heidän omaansa. Ukrainalaiset tulevat aina takaisin Fenix-linnun tavoin. Ukrainalaiset palaavat kotiinsa pisimmänkin maanpaon päätteeksi, eivätkä he osaa enää paluun hetkellä säännöstellä voimaansa, saati soveltaa sitä kohtuudella. He tuhoavat kaiken tieltään. Ohjeeni teille onkin seuraava – älä loukkaa ukrainalaisia! Muuten, kun ukrainalaiset saapuvat maille, joihin heidän esi-isänsä ovat haudattu, niin ne, jotka oleskelevat kyseisellä maalla, toivoisivat olevansa kuolleita!

Today, ryssän orcs are brazenly lying, saying they ”will not kill civilians,” but in fact are openly and deliberately shooting at civilian infrastructure. A new planned genocide of the Ukrainian people by invaders from the East is taking place. However, none of us is going to surrender to the enemy.

Tällä hetkellä venäläiset örkit valehtelevat röyhkeästi siitä, miten he eivät muka tapa siviileitä, vaikka todellisuudessa he ampuvat täysin avoimesti siviilikohteisiin. Ukrainalaisia varten suunniteltu kansanmurha idän valloittajan toimesta on parasta aikaa suunnitteilla. Meistä kukaan ei kuitenkaan tule antautumaan viholliselle!

Our soldiers destroy thousands of hordes. The soldiers are destroying their old equipment, for which they have even run out of gas. Imagine the so-called ”second-largest army in the world” (actually not) running through the temporarily occupied territories, demanding supplies from our compatriots. Kyiv has become a real fortress, where a machine gun, a rifle, a Molotov cocktails and Javelins await ryssät from every window.

Meidän sotilaamme tuhoavat tuhansia noista laumoista. Vihollisen sotilaat tuhoavat iänvanhoja varusteitaan, joista on loppunut polttoaine. Kuvitelkaapa mielessänne ”maailman toiseksi suurin armeija”, joka matkatessaan läpi väliaikaisesti miehitettyjen alueiden, joutuu vaatimaan tarvikkeita paikallisilta siviileiltä päästäkseen eteenpäin. Kievistä on myös muodostumassa aito linnoitus, jossa konekiväärit, polttopullot ja panssarintorjuntaohjukset odottavat venäläisiä jokaisessa ikkunassa.

You know, this is the text I have typed in Poltava, waiting for the mass bombing. But this fact does not frighten me personally or my family – we are on our land, which no one is going to surrender. We have a people’s patriotic war going on right here and now!

Kuten tiedätte, olen kirjoittanut tämän tekstin Pultavasta, odottaen seuraavaa massapommitusta. Tämä tilanne ei kuitenkaan pelota minua tai minun perhettäni – me olemme omassa maassamme, jota kukaan ei tule luovuttamaan viholliselle. Meillä on parasta aikaa meneillään isänmaallinen vapaustaistelu!

Divine smithies do not have time to equip everyone who wants to fight. Our people go en masse to the army, without agendas, without anything. Even with bare hands, charged with spirit, they try to stop enemy vehicles. Instead, Russia is afraid to recognize the high morale of the Ukrainian army, which is fighting victorious battles.

Asesepät eivät pysty tällä hetkellä edes aseistamaan kaikkia niitä ukrainalaisia, jotka haluavat ottaa osaa taisteluun. Kansamme listautuu joukoittain puolustusvoimiemme palvelukseen ilman agendaa, ilman henkilökohtaisia intressejä. Tarvittaessa aseistettuna ainoastaan paljain käsin he yrittävät torjua vihollisen ajoneuvojen etenemisen. Samaan aikaan venäläiset ovat peloissaan huomatessaan ukrainalaisten sotilaiden korkean taistelutahdon. Niiden ukrainalaisten, jotka käyvät tälläkin hetkellä voittoisia taisteluita.

And finally, that you must know: our common enemy will be defeated. Moscow will be burned to the ground. Victory will be ours. Glory to Ukraine! Eläköön Suomi!

Viimeinen asia, jonka teidän tulee tietää: meidän yhteinen vihollisemme tulee lopulta murskatuksi. Moskova tullaan polttamaan maan tasalla. Slava Ukraini! Eläköön Suomi!

Denis Kovaliov,

Suomen tutkimuskeskuksen perustaja ja johtaja,

Intermarium Support Group -vapaaehtoisena

Näkymiä Ukrainasta: