Kirkon joulumessun ”taideperformanssi” meni yli: Jeesus-lapsi korvattiin alastomalla ja limaisella aikuishahmolla

Katsojat ympäri Saksaa järkyttyivät ARD:n lähettämästä joulumessusta, jossa Jeesus-lapsi korvattiin alastomalla aikuisella, joka makasi limaisessa, sikiökalvoa muistuttavassa puvussa. Kritiikki sosiaalisessa mediassa on murskaavaa.

Saksan yleisradioyhtiö ARD:n jouluyön televisiomessu on nostattanut poikkeuksellisen voimakkaan kohun, joka ei ota laantuakseen. Stuttgartin St. Maria -kirkosta lähetetyssä katolisessa joulumessussa esiteltiin jouluseimi, joka sai monet katsojat hieraisemaan silmiään – eikä hyvällä tavalla.

Perinteisen Jeesus-lapsen sijaan seimessä makasi limainen, sikiöasentoon käpertynyt aikuinen ihminen, joka oli kääritty kosteisiin, sikiökalvoa muistuttavaan kankaaseen. Hahmo vaikutti alastomalta, hauraalta ja lähes romahtaneelta. Monet katsojat pitivät näkyä suorastaan irvokkaana.

Kirkon mukaan kyse oli ”taiteellisesta tulkinnasta”

Messun toimittaneet Rundfunkpfarrer Thomas Steiger ja seurakuntareferentti Katharina Leser kertoivat, että kyseessä oli nuoren taiteilijan tätä tilaisuutta varten luoma teos. Steigerin mukaan hahmo esitti ”todellista ihmistä, joka makaa kurjana, alastomana ja paljaana”.

Kankainen ”kuori” oli tarkoitettu symboloimaan Jeesuksen ”haurautta ja haavoittuvuutta”, mutta samalla myös hänen ”arvokkuutensa ja intiimiytensä säilyttämistä”. Messun teemaksi oli valittu iskulause: ”Ihmistä enemmän kuin koskaan aiemmin!”

Steiger ja Leser korostivat saarnassaan, että tarkoitus oli näyttää ”totuus” – ei idealisoitua tai kaunisteltua kuvaa ihmisyydestä. Heidän mukaansa seimessä makaava hahmo kuvasi koko ihmiselämän raadollisuutta.

Katsojat tyrmistyivät: ”Tämä näyttää enemmän alienilta kuin Kristukselta”

Sosiaalinen media täyttyi välittömästi kriittisistä kommenteista. Monet X-palvelun käyttäjät kuvasivat esitystä ”vastenmieliseksi”, ”pyhyyttä loukkaavaksi” ja ”täysin sopimattomaksi jouluyön messuun”.

Yksi käyttäjä totesi, että hahmo muistutti enemmän ”alienia scifi-elokuvasta” kuin kristinuskon keskeistä symbolia. Toiset pitivät esitystä tarkoituksellisena provokaationa kristillistä perinnettä vastaan.

”Kirkko on muuttumassa woke-kansalaisjärjestöksi”

Keskustelu ei jäänyt pelkkään seimeen. Osa kommentoijista näki tapauksen osana laajempaa kehitystä, jossa katolinen kirkko heidän mukaansa etääntyy juuristaan ja omaksuu poliittisesti värittyneitä, ”woke-henkisiä” tulkintoja.

Eräs kommentoija viittasi toiseen taidenäyttelyyn, jossa Maria oli esitetty parrakkaana ja erektiossa olevan sukuelimen kanssa – ja jossa Jeesus-lapsen kerrottiin roikkuneen tästä kiinni. Näyttelyyn oli hänen mukaansa jopa ohjattu alakoulujen luokkia.

Toinen käyttäjä piti erityisen loukkaavana sitä, että juutalaisena syntynyt Jeesus-lapsi esitettiin nyt ”limaisena möhkäleenä”, ja rinnasti tapauksen muihin viimeaikaisiin antisemitismiin liittyviin kiistoihin Saksassa.

”Nyt viedään jo joulun kauneuskin”

Monet tavalliset katsojat kokivat, että ARD:n lähettämä messu vei joululta sen perinteisen, rauhallisen ja kauniin luonteen. Kommenttipalstoilla toistui ajatus siitä, että kirkko ja julkinen media ovat vieraantuneet tavallisten ihmisten uskonnollisista tunteista.

Yksi kommentoija kiteytti tunnelman: ”Nyt he vievät meiltä jo joulun kauneuden.”

Toinen totesi lyhyesti: ”Hulluus leviää Saksassa yhä laajemmalle.”

Kohu jatkuu – kirkko ei aio pyytää anteeksi

Toistaiseksi kirkko ei ole osoittanut katumusta tai aikomusta muuttaa linjaansa. Päinvastoin, Steiger ja Leser ovat puolustaneet esitystä ”rohkeana ja rehellisenä tulkintana ihmisyydestä”.

Saksassa keskustelu jatkuu kiivaana: – Oliko kyse ”taiteesta, joka haastaa katsojan?” – Vai tarkoituksellisesta provokaatiosta, joka loukkaa kristillistä perinnettä?

Yksi asia on varma: ARD:n joulumessu ei tänä vuonna jättänyt ketään kylmäksi.

#BREAKING This is from the 2025 Catholic Christmas Eve service broadcast on ARD from St. Maria church in Stuttgart. In Germany… State television turns Christmas Mass into an ugly and strange show pic.twitter.com/QHYa98rfrv — ❀ N ✿ (@8zal) December 26, 2025

Lähde: NIUS

Lue lisää aiheesta: