Kirveshyökkäyksestä epäilty kurdi välttyi karkotukselta yli vuosikymmenen ajan kielteisestä turvapaikkapäätöksestä huolimatta

Kurdilainen kirvesmies voi nyt vihdoin joutua karkotettavaksi 17 vuotta sen jälkeen, kun hänen alkuperäinen turvapaikkahakemuksensa hylättiin, sillä hänet on tuomittu useista rikoksista.

Syyriasta kotoisin olevan kurdimiehen turvapaikkahakemus hylättiin vuonna 2010, mutta hän jäi Ruotsiin sen jälkeen, kun viranomaiset katsoivat, että karkottamista Syyriaan ei voida panna täytäntöön. Nyt miestä odottaa oikeudenkäynti törkeästä pahoinpitelystä ja törkeästä todistajakostosta kirveellä tehdyn hyökkäyksen vuoksi.

42-vuotiasta epäiltyä Cwan Hassania syytetään Sollefteåssa 13. toukokuuta tehdystä väkivaltaisesta kirveshyökkäyksestä, jonka seurauksena 50-vuotias mies sai syvän haavan jalkaansa.

Samnytt-uutistoimiston tarkastelemat oikeudenkäyntiasiakirjat ja maahanmuuttoasiakirjat osoittavat, että Hassan olisi pitänyt karkottaa Ruotsista jo yli kymmenen vuotta sitten, mutta hänen annettiin jäädä maahan, kun viranomaiset päättivät, että hänen palauttamisensa Syyriaan ei ollut mahdollista.

Hassan saapui Ruotsiin ensimmäisen kerran heinäkuussa 2008 ja haki oleskelulupaa itselleen, vaimolleen ja heidän lapsilleen. Ruotsin maahanmuuttovirasto hylkäsi hakemuksen saman vuoden joulukuussa ja totesi, että perhe ei täyttänyt turvapaikkakriteerejä. Päätös vahvistettiin maaliskuussa 2010 tehdyssä valituksessa, ja puheenjohtaja totesi, että perheen kertomuksissa oli ”vakavia uskottavuuspuutteita” ja että heidän vaihtuvat lausuntonsa heikensivät heidän hakemustaan. Tuomioistuimen päätöksessä todettiin, että näitä epäjohdonmukaisuuksia ”ei voitu jättää huomiotta”.

Hassan valitti edelleen maahanmuuttoasioiden muutoksenhakutuomioistuimeen, mutta hänen valituslupahakemuksensa hylättiin, jolloin karkotuspäätös tuli lainvoimaiseksi. Päätöksestä huolimatta Hassan jäi Ruotsiin. Marraskuussa 2012 hän jätti täytäntöönpanoväitteen, ja silloiset viranomaiset totesivat, että hänen karkottamisensa Syyriaan ei ollut mahdollista. Tällä perusteella hänelle myönnettiin pysyvä oleskelulupa.

Oleskeluluvan saamisen jälkeen Hassan on tuomittu useista rikoksista. Hän on muun muassa pahoinpidellyt toistuvasti vaimoaan, käyttänyt väärennettyä asiakirjaa, varastanut kaupasta ja syyllistynyt useaan kertaan laittomaan ajoneuvon kuljettamiseen. Eräässä aiemmassa tapauksessa hän pahoinpiteli saman miehen, joka myöhemmin joutui kirvesiskun uhriksi.

Sukuriita hotelli-ravintolasta

Toukokuussa hätäkeskus lähetettiin Sollefteån keskustaan, kun silminnäkijät olivat nähneet Hassanin kohtaavan 50-vuotiaan iranilaisen liikemiehen. ”Ensimmäinen reaktioni oli, että ehkä he vitsailivat tai he olivat ystäviä”, eräs silminnäkijä kertoi poliisille. ”Ei sitä joka päivä näe kahden ihmisen painivan.”

Tilanne muuttui kuitenkin nopeasti väkivaltaiseksi, ja uhri sai kirveestä vakavan haavan jalkaansa.

Paikalla olleet ulkopuoliset ihmiset puuttuivat tilanteeseen auttaakseen loukkaantunutta miestä, joka oli juuri lähtenyt asunnostaan töihin. Hän pystyi heti tunnistamaan hyökkääjänsä Hassaniksi. Yhteenotto oli osa jatkuvaa riitaa, joka alkoi, kun iranilainen liikemies otti haltuunsa hotellin ja ravintolan, jota aiemmin johti Hassanin veli. Omistajanvaihdos aiheutti katkeran erimielisyyden vuokranmaksusta, joka veti sukulaisia mukaan molemmin puolin. Poliisin mukaan riita kärjistyi uhkailuksi, häirinnäksi, ilkivallaksi ja useiksi pahoinpitelyiksi, joissa liikemiehen auton renkaat puhkaistiin ja hänen omaisuutensa joutui hyökkäysten kohteeksi.

Syyttäjät ovat syyttäneet Hassania törkeästä pahoinpitelystä ja törkeästä todistajan kostosta väittäen, että kirveshyökkäys tehtiin kostoksi uhrin aiemmassa oikeudenkäynnissä antamasta todistuksesta.

Hassan on kiistänyt rikokset ja kertonut tutkijoille, ettei hän muista, mitä tapahtui tai miten tappelu alkoi. ”Meillä oli riita. En tiedä, mitä tapahtui”, hän sanoi kuulusteluissa.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Karin Everitt vaatii karkotuspäätöstä, joka on annettava mahdollisen vankeusrangaistuksen jälkeen, mutta jossa maahantulokielto on rajoitettu 10 vuoteen pysyvän karkotuksen sijasta. Hän kieltäytyi selittämästä päätöstä pyytää määräaikaista kieltoa ja totesi vain, että tuomioistuimen on päätettävä lopullisesta lopputuloksesta.

Lähde: Samnytt

